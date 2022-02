Une galerie de personnages des plus divers ayant appartenu à l’Histoire venant des quatre coins du monde. L’auteur les a choisis pour leurs extravagances, leur anticonformisme et les affinités qu’il avait avec eux. Un fleuve charriant des êtres humains imprévisibles et méconnus pour la plupart d’entre eux mais ayant eu un rôle dans le cours de l’Histoire.

Parmi ceux-ci, des souverains tels que Louis-Philippe, ancêtre de Michel de Grèce, Rodolphe II du Saint Empire, Elisabeth, duchesse en Bavière et impératrice d’Autriche. Aux antipodes, mais toujours au sein du même livre, un certain Vlad, roumain né en 1432 dans les Balkans qui se révèlera d’une cruauté sans égale, une coiffeuse Marie Laveau devenue diseuse de bonne aventure. Les distractions ne manquent pas dans ce livre qui promène le lecteur dans le temps et l’espace.