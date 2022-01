1. Cet ouvrage, suivant un plan chronologique, offre une lecture accessible, fluide et agréable. Très bien écrit et vivant, le livre n’en est pas moins précis et bien documenté. Le texte regorge d’anecdotes et de citations, l’occasion de découvrir, entre mille autres choses, une reine plus passionnée par l’architecture que par la mode, influencée par une mère à la fois affectueuse et sévère, cherchant avant tout des amitiés sincères. On pourra lire, par exemple, des extraits de la correspondance de Marie-Antoinette avec ses amis ou sa famille, mais aussi des passages des mémoires d’Elisabeth Vigée-Lebrun et de Madame Campan, femme de chambre de Marie-Antoinette. Voltaire, Rousseau, Goethe éclairent le récit pour faire comprendre l’esprit du temps. Les notes, présentes à la fin de chaque chapitre, permettent d’approfondir sa lecture sans s'interrompre. La construction du texte est également habile, se déclinant en douze chapitres aux titres bien choisis (mention spéciale pour “Le Labyrinthe intérieur”, magnifique) qui permettent de suivre les événements marquants, les périodes d’insouciance mais aussi celles, plus sombres, qui débutent avant la Révolution.

2. Le ton du livre est juste et équilibré. Bien qu’ayant un sens de la narration très développé, et un don certain pour mettre en scène les personnages de façon littéraire, parfois avec une intensité dramatique, l’auteur sait conserver un discours mesuré, une exigence d'objectivité. Ce livre n’est jamais dithyrambique, mais il sait rendre passionnant le personnage historique qu’il peint. Il n’est jamais une charge déplaisante, mais ne cherche aucunement à dissimuler les faiblesses de ce personnage. Il y a dans ce texte une recherche méticuleuse où l’on tente de cerner le caractère de Marie-Antoinette, toujours en le mettant en perspective avec l’état d’esprit de son époque, son éducation, ses amis, la façon dont l’on considère les enfants qui évolue peu à peu, l’importance de la mode, tout ce qui constitue le cadre de vie de Marie-Antoinette. La conclusion de l’ouvrage, très bien tournée, offre d’ailleurs une mise en perspective des plus éclairantes, décrivant les passions contraires et violentes que Marie-Antoinette a pu inspirer de son vivant et après sa mort.

3. Ce livre est illustré avec un goût certain, sans surcharge, mais donnant au texte un surplus d’intérêt. On pourra y voir, notamment, de multiples portraits de Marie-Antoinette et ceux de ses contemporains, ainsi que des caricatures, des affiches, des plans, des photographies de mobilier, de monuments, de jardins. On y verra aussi un catalogue d’échantillons de robes et des copies de lettres. Ces illustrations font aussi de ce livre intelligent et subtil un très bel objet, qui pourra probablement constituer un cadeau de choix.