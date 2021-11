"Machine de cirque" de Vincent Dubé : le parti pris des choses

• On retrouve un parfum de cirque du soleil chez qui Yohann Trépanier est concepteur mais avec plus de fragilité et, partant, plus de grâce. Ces jeunes gens naufragés réinventent un monde vivable en jouant et en se jouant de tout avec une folle témérité, une virtuosité éclatante, un humour ravageur et une attention à chacun des quatre autres à la fois indispensable et touchante. Que les numéros (mais peut-on parler de numéro dans un tel spectacle ?) les plus périlleux s’achèvent par des étreintes à cinq en dit long sur le monde d’après que ces garçons nous invitent à reconstruire comme un monde commun.

• On s’émerveille, on rit avec eux, on tremble pour eux et on repart dans la nuit gagné par tant d’allégresse. Que demander de plus ?