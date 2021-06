"Ma parole" de Vincent Roca : des mots nécessaires !

« Je ne sais pas pourquoi, je ne me sépare jamais de mon dictionnaire. J’en ai besoin, ça me rassure. Tous les mots sont là dans l’ordre. Enfin, dans l’ordre… Encore faut-il en être sûr ! Qui a vérifié si les mots du dictionnaire étaient bien rangés dans l’ordre alphabétique ? Mon ami Jean-Philippe me dit : « Évidemment que les mots sont dans l’ordre alphabétique ! Enfin, mais c’est le b. a.-ba du dictionnaire ! » Ben oui, ben justement

b. a.-ba, déjà ce n’est pas dans l’ordre, et paf ! »