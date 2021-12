"Lettres sur la révolution Française" de Martine Lecoq a été publié aux éditions Ampelos.

- Je pourrais ainsi poursuivre longtemps pour qualifier l'ambition de cet ouvrage, tel que je le perçois. Tant il me semble original et rigoureux, audacieux et plein d'humilité face à la grandeur de ce qu'il décrit. (Préface de Najat Vallaud Belkacem, p.1)

- Ce qu'une révolution détruit spontanément dans son désir de vie, mérite le plus souvent de l'être. Quand les lois ne sécrètent plus le filon universel de l'amour, il faut le Christ, ou un hors-la-loi de génie. Dans le seizième siècle européen, il faut un Martin Luther, un homme qui refuse l'autorité pour écouter la voix de sa conscience. Et un siècle après : un Copernic ou un Galilée qui jette à la figure du Vatican la rotation de la terre, c'est-à-dire fait davantage confiance à ce que les yeux ne voient pas, ou ne voient pas encore, qu'à ce qu'ils voient. Il en est de même en 1789 ou en 1917 : il faut déposer un monde. Déposer hier, car il entrave aujourd'hui et demain. Il faut l'abolir pour remettre l'avenir en liberté, c'est-à-dire en question. Mais il y a un moment où la révolution dépasse son but. Elle détruit au-delà de ce qui devait l'être. Au lieu de s'en prendre à ce qui est déjà mort, elle commence à détruire du vivant. Et en faisant ainsi, elle se condamne elle-même à la mort, elle se guillotine. (p.162)