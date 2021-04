"Les sœurs Song - Trois femmes au pouvoir dans la Chine du 20ème siècle" de Jung Chang : leurs incroyables destins éclairent aussi notre connaissance de la Chine actuelle

En fait, on a deux livres en un :

D’une part (objet principal de la première partie) l’histoire de la Chine pendant tout le XXème siècle tellement mouvementée et tragique, depuis la chute de l’Empire Mandchou, les dernières années de l’Impératrice Cixi, puis la révolte républicaine, avec les différents leaders, les liens avec les Etats-Unis, le Japon (alliés de la révolte). On a aussi les voyous, les assassins, les mafias de Shanghaï et Macao, le rôle plutôt étrange de Sun Yat-Sen qui attendit ses 46 ans pour prendre des risques. Puis les scissions, l’émergence du communisme, à la faveur de la seconde guerre mondiale, et du mouvement de Mao, les ruptures et divisions internes aboutissant à 2 Chines opposées.

D’autre part, l’incroyable destin des 3 sœurs Song : Ailing (Age aimable) née en 1889, épouse de H.H. Kung, la seule à avoir engendré une descendance, Qingling (Age glorieux) épouse puis veuve de Sun Yat-Sen jusqu’à sa mort en 1925, devenue Soeur Rouge aux côtés de Mao. Mailing (Age Superbe) née en 1898, la plus jolie, épouse de Chiang Kai Shek, Première dame de Taiwan aux côtés de son mari en 1949, morte à New York dans son appartement de Manhattan, à l'âge de 105 ans. Les 3 fils : les 3 T.T.T. (diplomés US, banquiers) respectivement nés en 1894, 99 et 1906, ont des vies plus simples, surtout américaines, nimbées de dollars.

La Cinquième et dernière partie couvrant les années 1949 à 2003 est assez sidérante.

Autrement dit, ce que la Chine devint au début du siècle passé, et ce qu’elle est actuellement, est en grande partie dû aux méthodistes d’Hawaï et du Sud des Etats Unis, ainsi qu’au système d’éducation et de réussite nord américain.

La fresque déployée pour les Soeurs Song a le mérite de la clarté, de la simplicité, de la mise en évidence d’une histoire imprévisible, essentiellement concoctée au sud, la partie la plus occidentalisée de la Chine, à Shanghai, Canton et Macao, avec l’aide japonaise et américaine, des financements européens variés, au gré de l’histoire mondiale. C’est captivant et très bien fait. Une iconographie abondante et bien choisie donne corps et visages aux différents protagonistes.