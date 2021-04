"Les Shtisel, une famille à Jérusalem" de Ori Elon et Yehonatan Indursky : voyage en terre inconnue

Après Unorthodox (chroniqué le 7/04/2020), vous allez pouvoir vous immiscer dans un quartier Harédim de Jérusalem au sein de la famille Shtisel. Avec elle, vous allez plonger dans les us et coutumes d’une communauté religieuse juive ultraorthodoxe, complètement repliée sur elle-même, dont le but affiché est Dieu.

Dans la série, nous voyons comment leur rapport à Dieu est permanent et comment leur vie dépend de la crainte qu’ils en ont.

Si les femmes travaillent et assurent le quotidien, les hommes eux se retrouvent entre eux, à prier et à étudier la Torah et le Talmud dans des lieux appelés Yechiva.

Voici le cadre où se joue l’histoire de cette famille…