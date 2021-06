"Les sept écologies. Pour une alternative au catastrophisme antimoderne" de Luc Ferry : les principaux courants écologistes en France. Une présentation bienvenue… surtout en période pré-électorale

Luc Ferry analyse les différents courants qui s’opposent au sein du mouvement écologiste français. Le premier réunit les collapsologues ou effondristes, qui prédisent une fin du monde imminente. Le deuxième -baptisé alarmiste révolutionnaire- prône une décroissance économique et un retour à la low tech. Le troisième est également alarmiste mais plutôt réformiste, en défendant un développement durable et responsable. Les trois autres courants sont plus ciblés. Ils recouvrent les décoloniaux qui abattent les statues des conquistadores, les écoféministes, qui luttent contre l’oppression des femmes et de la nature, et les veganes, qui militent notamment contre la souffrance animale. Luc Ferry affiche sa préférence pour un écomodernisme, basé sur l’économie circulaire et le recyclage. Il semble considérer que l’innovation technologique et l’économie de marché ne sont pas incompatibles avec la préservation du genre humain et de la planète. Mais il s’oppose à la « modernité