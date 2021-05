"Les saisons de la nuit" : les terrassiers de New York, ces sans-abri que nous ne voulons pas voir

Colum McCann est d'abord un « irlandais journaliste ». Né en 1965 près de Dublin, son père est journaliste et éditeur. Ainsi il fera des études, lui aussi, de journaliste afin de devenir reporter. Anglophone, il quitte, comme tant d'autres, son île à 21 ans pour un parcours initiatique - comparable à la même démarche qui a animé Jack Kerouac- pour un circuit à vélo de 20 000 km. Puis il découvre le Japon avant de s’installer définitivement aux Etats-Unis. Il enseigne l' Écriture créative à l' Université de la Ville de New York et publie de nombreux ouvrages, dont son premier livre Le Chant du Coyote, Editions Marval, 1996 (VO Songdogs, Phoenix House, 1995); Les Saisons de la nuit, édité en 1998 chez Belfond et réédité en 2000, 10/18 (VO This Side of Brightness, Orion, 1998). En 20009, il reçoit le National Book Award pour Et que le vaste monde poursuive sa course folle, Editions Belfond, 2009 (VO Let The Great World Spin, Airport & Export, 2009). Son dernier livre, Apeirogon, vient d'être publié en août 2020, enjolivé par un style d'une concision extrême qui met en scène deux homme terrassés par la vie puisque chacun a perdu une fille par fait de guerre. L'un est israélien, l'autre est palestinien un « chant d'horreur » mais ces deux-là ensemble arrangent, imaginent l'espoir. Nulle place pour la joie. Magnifique.

Ci-dessous, le lecteur intéressé pourra se reporter à la chronique de Véronique Roland concernant cet ouvrage (Apeirogon) ainsi qu'à celle de Treize façons de voir

