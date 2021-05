"Les nouvelles aventures de Ric Hochet, Tome 5. Commissaire Griot" de Zidrou et Simon Van Liemt : les rebonds d'un mythe

Voici donc le 5ème tome de la série des Nouvelles Aventures de Ric Hochet. Commençons par resituer le personnage. Ric Hochet est créé au début des années 60 dans le Journal de Tintin par le tandem Tibet et Duchâteau. 78 albums vont se succéder entre 1963 et 2010, année de la disparition de Tibet. Duchâteau, lui, s’est éteint l’an dernier. Cet album lui est dédié.

Ric Hochet est un jeune reporter au journal La Rafale qui aide son ami le commissaire Bourdon à résoudre des affaires criminelles. Bourdon représente l’archétype du vieux policier vite dépassé, mais heureusement aidé par le perspicace et dynamique Ric. Au fur et à mesure des épisodes, les aventures vont prendre un tour de plus en plus fantastique, mais avec toujours des explications rationnelles. Avec le temps, la série tombe dans l’oubli en raison d’intrigues de moins en moins en moins passionnantes et d’une qualité graphique en baisse. Mais les premiers albums ont marqué l’histoire de la BD franco-Belge, en particulier celle du journal de Tintin.

Zidrou et Van Liemt ont eu la belle idée de donner une seconde jeunesse au héros, avec la parution en 2015 de R.I.P.. Ric !, premier tome de ces nouvelles aventures. Cet album est un petit bijou, tant dans la construction du scénario que la réalisation graphique. Il impose d’emblée une nouvelle recette de succès pour le journaliste-détective : intégrer les codes de la série d’origine pour mieux les parodier et les rajeunir. Les auteurs jettent ainsi un regard décalé sur cette période, en s’amusant des travers des Français des années 60-70.

C’est particulièrement vrai dans cette nouvelle aventure, Commissaire Griot. Dans le cadre d’un échange entre les Polices Françaises et Sénégalaises, le commissaire Bourdon va se rendre en mission pendant deux mois au Sénégal, tandis que son homologue africain, le commissaire Ousmane Dior va faire le chemin inverse vers la France. Dans le cadre de leurs missions respectives, l’un et l’autre vont être confrontés à des affaires criminelles. Les plus spectaculaires ont lieu en France, où le commissaire Dior va affronter deux meurtriers très spectaculaires dans leurs modes opératoires. Heureusement, il bénéficiera de l’aide de Ric Hochet et de Nadine, nièce du Commissaire Bourdon, petite amie de Ric, et personnage récurrent de la série.