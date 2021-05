"Les naufragés de la Méduse" de Jacques-Olivier Boudon : une des meilleures études historiques sur cette aventure macabre, fascinante et... terrifiante

Si le célèbre tableau de Géricault illustre le drame des rescapés sur un radeau après le naufrage de la frégate La Méduse (2 juillet 1816), l'ouvrage de l'historien Jacques-Olivier Boudon offre beaucoup plus : une étude complète et détaillée de tous les aspects du sujet : Qui sont les 400 passagers embarqués pour cette expédition vers le Sénégal (civils, soldats et équipage), un portrait du commandant (trop peu expérimenté) de Chaumareys et du futur gouverneur du Sénégal Schmaltz, un récit des premiers jours de navigation jusqu'aux causes de l'échouage sur le banc d'Arguin face à la Mauritanie. Puis l'évacuation des passagers, certains (147) entassés sur un radeau de fortune, d'autres répartis dans les quelques canots et chaloupes (qui ne peuvent en accueillir que 250) des trois autres embarcations de l'escadre (l'Echo, l'Argus et La Loire).

L'abandon du radeau laisse à la dérive, pendant 13 jours, des hommes (et quelques femmes) qui vont s'entredéchirer... jusqu'à s'entre-dévorer. Il n'en restera vivants qu'une quinzaine. Quant à ceux qui ont pu regagner la côte et traverser le désert -on les oublie souvent- ils rencontrent également périls et souffrances. L'auteur explique comment et pourquoi ce naufrage a généré un immense choc dans l'opinion et une crise politique majeure en France par les souvenirs publiés des rescapés et le procès retentissant du commandant. Pour chacun des personnages de ce drame, il précise la naissance, la formation, la carrière civile ou militaire, le traumatisme, la fin de vie, bref, il déroule leur histoire avant l'embarquement et, pour les survivants, après le naufrage. Il compare les différents témoignages (qu'en historien, il prend avec précautions), en particulier pour les scènes d'anthropophagie (Savigny, Coudein, Corréard...) ce qui lui permet de proposer aussi une réflexion sur le cannibalisme, ce "tabou transgressé". Les derniers chapitres sont consacrés à l'accueil du tableau de Géricault qui, bien que jugé dérangeant, va donner naissance à un mythe.