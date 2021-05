"Les Héroïques" de Paulina Dalmayer : comment rester libre et fière en Pologne ? En choisissant son destin et... sa fin. Une magnifique histoire contre la pesanteur des temps...

- D'abord le style. La grande qualité de ce roman tient en effet à la qualité de l'écriture. On reçoit de nombreux passages comme un coup de poing, on se dit presque à chaque page : "ça c'est bien vu" ! Incisif, vibrant, révolté, hachuré, tantôt jubilatoire, tantôt profond, ce style est surtout parfaitement accordé à la personnalité des personnages. Paulina Dalmayer excelle à leur donner chair. La présence intense de Wanda, sa voix, sa colère, sa souffrance, ne saurait laisser indifférent. Les portraits des personnages secondaires -tel le Dr Golberg, juif rescapé de la shoah ou l'ex-séminariste Adam sauveur de tapineuses- sont eux aussi dressés avec la plus grande justesse.

- Ces allers-retours entre le temps qui lui est compté et les souvenirs qui l'envahissent entrainent le lecteur dans une course folle : "Parfois, j'entends ma vie comme un train qui vient de dérailler et poursuit sa trajectoire déjantée sans que quiconque s'en aperçoive, alors qu'accrochée à mon siège, j'anticipe, impuissante, la collision finale".

- La plongée dans la Pologne d'après-guerre est décrite par la vie quotidienne, jamais par un discours sur la politique qui est pourtant omniprésente. Paulina Dalmayer, qui a vécu son adolescence là-bas avant de s'installer en France, n'utilise que du vrai, du vécu, des détails justes et percutants.

Le portrait d'Edward, ancien journaliste, homme d'affaires "chevronné", devenu député européen "courtisé par les médias", et surtout mari attentionné, attentif à ne jamais peser sur ses choix à elle, prévenant, un tantinet libertin, élégant, sensible... Un époux qui lui rappelle, alors qu'elle est à l'hôpital, qu'ils ont "vécu un siècle ensemble... et survécu à un monde qui s'est écroulé".