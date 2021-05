"Les enfants sont rois" de Delphine de Vigan : un roman, une enquête, une dénonciation, une réussite

Plus réalité que fiction, ce roman est une dénonciation de la mise en scène de bonheurs narcissiques, dont les arrières pensées mercantiles sont décortiquées et mises en cause. Au fond, ces enfants rois, ces enfants stars, qui dit-on, en font rêver d'autres, n'ont rien demandé à personne. Delphine de Vigan a le courage de le dire clairement et de dénoncer les dégâts à moyen et long terme faits à leur personnalité. S'il faut se garder de généraliser, cette problématique de leur exposition sur internet (jeux, visites de parcs d'attraction, "unboxing" -ouverture de colis filmées en direct-, achats de vêtements, ou parfois, de mauvaises blagues) - pratique qui passe "sous les radars" de la majorité d'entre nous - avait incité le journal Le Monde à publier un article précurseur en 2018.

Ces dérives ont conduit à la loi (apparemment difficilement applicable) du 12 février 2020 afin de protéger un peu leur intimité, l'intensité du travail de "mise en scène" qui leur est demandé et leurs intérêts financiers à la majorité. Ce roman s'inscrit parfaitement dans cette actualité et révèle les effets délétères de ces nouvelles pratiques. Sa qualité d'écriture, la finesse d'analyse et des descriptions en font un roman qui "éveille", qui se lit entre avidité et consternation, et forme un plaidoyer réussi.