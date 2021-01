"Les aventuriers de la mémoire perdue Léonard, Érasme, Michelet et les autres" : un magicien nommé Jean-Christophe Saladin ravit son lecteur en une fresque magistrale

Dès le prologue, aussi contemporain que faire se peut, nous voilà à bord de la caravelle de l’auteur Jean-Christophe Saladin, amiral d’une Europe florentine, milanaise, vénitienne, française, allemande, flamande, espagnole, portugaise et anglaise. Chacun dissimule le cahier de ses ambitions tantôt silencieuses, tantôt guerrières tandis que, sur le devant de la scène, rois et souverains pontifes croquent le monde à belles dents. Dans l’ombre, ceux qui subissent : illettrés ou peuples ne connaissant que les langues vernaculaires. Bruegel l’ancien, Quentin Metsys et Holbein en seront leurs portraitistes d’un pays à l’autre, puis viendront les maîtres italiens Leonard de Vinci, Uccello et Mantegna.

Une fièvre d’aller toujours plus loin s’empare des géographes et des meneurs d’hommes. Turcs, Portugais et Espagnols n’ont qu’un dessein en tête : découvrir et conquérir. Si la géopolitique n’a pas encore ce nom, les ambitieux portent leurs regards, qui sur la Chine et l’Inde, qui sur l’ouest au-delà de l’Atlantique. Espagnol pour les uns, portugais pour les autres, l’avenir des nouveaux mondes scintille comme un diamant dans ce siècle éblouissant.

Le livre, naguère, objet de luxe réservé aux élites en raison de son coût de fabrication, connaît ses grandes heures avec l’arrivée des imprimeurs allemands, celle de Gutenberg qui est décisive dès 1455 et sera relayée à Paris par la famille Estienne. L’image, les caractères, la baisse spectaculaire des coûts de production permettent à Cranach de produire des gravures servant la cause de Luther. Le portrait de son Pape-âne en 1523 en est l’exemple le plus scandaleux de l’époque : en arrière-plan, le château Saint-Ange à Rome et devant lui, un Pape au corps de femme couvert d’écailles de poissons, une queue assortie d’une tête de coq, le visage et les oreilles d’un âne ayant comme pieds, un sabot d’un côté et des griffes d’aigle de l’autre. L’image et le texte s’allient soudain pour ouvrir les yeux des lecteurs sur la duplicité du monde qui les entoure. Une révolution du jugement est en route et, dès 1540, la médecine en profite pour sauter d’Hippocrate à Vésale, un brabançon venu faire ses études à Paris.

En 1543, après avoir disséqué quelques cadavres, il publie le livre le plus avant-gardiste de la médecine de son temps La Fabrique du corps humain. Les astronomes, qui avaient toujours connu une terre immobile et le soleil tournant autour d’elle, lui emboîtent le pas. L’arrivée, en 1512, du chanoine polonais Copernic échauffe les esprits en affirmant que la terre se déplace dans le cosmos tandis que le soleil reste immobile. Le danois Tycho Brahé, l’allemand Kepler et le florentin Galilée lancent la balle un peu plus loin ébranlant la création du monde vue par la scolastique millénaire. Le doute est né et avec lui, une attraction pour la philosophie et les sciences. Les Lollards anglais (marmonneurs) et les Hussites de Prague, en feront les frais, Jean Huss étant brûlé vif le 6 juillet 1415. Les guerres de religion en découleront et seront le prix à payer, l’avance majeure de l’Europe perdurant jusqu’au début du vingtième siècle.