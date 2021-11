"Le système Ribadier" de Georges Feydeau, adaptation de Ladislas Chollat : une horlogerie bien réglée

Ou plutôt deux, avec les principaux protagonistes

RIBADIER : « Ah !... Ah !... Lui !... Lui !... Toujours ton Robineau... Est-ce que c’est ma faute si ton premier mari t’a trompée ?

ANGÈLE : Oh ! non, c’est bien de la mienne ! Si j’avais été́ plus clairvoyante... Aussi est-ce pour ça que je prends mes précautions maintenant. Le misérable ! Quand on pense qu’il m’a trompée toute sa vie, et que je n’y ai vu que du feu (…) Le gueux !... il a eu le cynisme de les consigner dans ce carnet, afin que la postérité́ n’en ignorât rien sans doute !... Il ne se contentait pas d’accomplir. Il fallait qu’il enregistrât !... Coureur !... Et archiviste !... Ah ! ça m’a édifiée sur sa conduite...

RIBADIER : Aussi est-il bête d’avoir écrit tout ça ! Il y a des choses qu’on fait et qu’on n’écrit pas...

ANGÈLE : Je ne pouvais pas rester veuve... c’est une position fausse... une période de transition... Ribadier me paraissait amoureux...

THOMMEREUX (avec un rire amer) : Ah !

ANGÈLE : Ajoutez à cela son nom : Ribadier !

THOMMEREUX : Ah ! Bien, si c’est pour s’appeler Ribadier...

ANGÈLE : Ça y est pour beaucoup... Ribadier, Robineau... Même initiale... pas besoin de faire démarquer mon linge ni mon argenterie !

THOMMEREUX (se levant) : C’est ça... un mariage d’économie ! Je connaissais le mariage d’amour, le mariage de raison, mais ce mariage-là̀, non !... Qu’on épouse un homme parce qu’il a de jolies moustaches, ou qu’il porte bien la toilette, je le comprends encore... Mais que ce soit pour ne pas démarquer son linge ! Ah ! Non ! Ça me dépasse ! »