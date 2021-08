"Le Serpent et la Lance Acte 1" de Hub : un thriller aztèque comme vous n'en avez jamais vu

Hub, à l'état civil Humbert Chabuel est un designer et auteur de bande dessinée français. Qui ne se souvient pas du film "Le 5eme Elément" de Luc Besson ? Il en a été le designer. Après quelques autres films, il se lance dans la bande dessinée dont il produira des séries, dont Okko, démarrée en 2005 et poursuivie jusqu'en 2015 et 10 albums - une plongée dans l'univers médiéval japonais fantastique. Pour le Serpent et la Lance, il rend notamment hommage, en post face de la BD, à Pierre Joubert, dont les dessins l'ont inspiré pour la représentation des peuples Mésoaméricains, à la coloriste Li et à Emmanuel Michalak pour le story board de ce roman graphique qui a vocation à couvrir près de 500 pages, et trois volumes !