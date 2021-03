"Le roman de Londres" de Milos Tsernianski : le long roman d’un exilé...

-L’amour que se portent Nicolaï et Nadia après 26 ans de mariage qui n’exclut pas la dissimulation, seule façon de combattre le désespoir et de contrer la fatalité.

-L’extrême complexité du personnage de Repnine à la fois pathétique et exaspérant, qui se refuse au moindre compromis. Guerrier avili d’une armée blanche vaincue, il reste un soldat, enivré par une armée rouge victorieuse, une Grande Armée qui « marche au même pas » et a gagné la Seconde Guerre Mondiale. La Russie, blanche ou rouge, reste sa seule patrie (Le sigle URSS lui est d’ailleurs étranger) ce qui vaut parfois à cet incompris le surnom de « Tovaritch » (camarade) de la part de compatriotes restés tsaristes à tout jamais.

Pour ce dépressif suicidaire, hanté par la peur de vieillir, Saint-Pétersbourg est la jeunesse, et l’exil le déclin vers la mort.

Quant à ceux qui désirent l’aider (Comité de soutien aux « personnes déplacées » et autres organisations de bienfaisance) il les fuit comme la peste et se conduit en mufle avec certains de ces philanthropes qu’il qualifie systématiquement de « classe moyenne ».

Dans la ville tentaculaire qu’est le Londres de l’après-guerre, ce prince russe personnifie l’humilié hautain contraint de côtoyer la multitude des anglais aimables et indifférents qui ont trahi sa patrie et continuent de la trahir…

-La lumineuse figure de Nadia, belle de corps et d’esprit, courageuse et enjouée, aimée de tous ; plus jeune que son mari, elle est attentive à son bien mais consciente de ses hantises et de sa prégnante tentation de suicide. Si Nicolaï croit justifier leur séparation par la sécurité de son épouse, Nadia, beaucoup plus forte, se tait sur la vraie cause de son départ -l’enfant qu’elle porte et dont le père ne saura rien- car elle sait que c’est la seule façon de préserver l’avenir des Repnine.

-Toute une série de personnages annexes -exilés russes et polonais, petits employés londoniens- gravitent autour du couple central et mettent un peu d’animation dans le récit.