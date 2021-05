Michael Connelly, ancien journaliste, est l’un des principaux écrivains américains de romans policiers depuis 1992 avec Les Egouts de Los Angeles son premier polar primé où l’on découvre son personnage récurrent, Harry Bosch inspecteur du Los Angeles Police Department. Avec un roman par an, des succès de librairie, il reçoit de nombreux prix. Il est traduit en 39 langues. Le Poète est un de ses romans « culte ». Plusieurs ouvrages sont adaptés au cinéma ou en séries.

Le lecteur

Né en 1986 à Bruxelles,rejoint la Comédie-Française de 2007 à 2015.Depuis 2015, il a joué notamment aux théâtres Hébertot, de Poche-Montparnasse et de la Porte Saint-Martin, et dernièrement au Grand Théâtre de Genève.Il a tourné pour la Télévision et se fait régulièrement le lecteur de livres audio.