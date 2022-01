"Le monde sans fin" de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain : un mix entre pédagogie et polémique pour aborder les questions qui fâchent

Ici, point de scénario, au sens où on l’entend habituellement, le dialogue remplace l’histoire, et on est plus dans une docu-BD que dans un album classique. Mais, la lecture n’est jamais ennuyante, et on a le sentiment de ressortir de cette lecture plus intelligent qu’on y est entré. Jancovici allie Pédagogie et Polémique, pour aborder toutes les questions qui fâchent, en prenant le temps de bien nous les expliquer, et ainsi de mieux nous faire comprendre pourquoi il faut parfois bousculer les idées reçues. Sa grande leçon est de ne pas regarder les choses de façon trop simpliste : remplacer les énergies carbonées, comme le Pétrole ou le Charbon, par les énergies renouvelables, comme l’Eolien ou le Solaire, est tout simplement impossible, et donc il faut élargir notre vision et prendre le problème dans toutes ses composantes. Ainsi, il nous donne une vision très positive de l’énergie nucléaire (ce qui va en fâcher certains), arguant que celle-ci doit trouver sa place dans le mix-énergétique, et il va aussi nous donner des pistes de réflexions qui nous concernent nous, en tant qu’individus. Nous devons faire des nouveaux choix de vie, moins énergivores, mais sans construire autour de ces choix une politique de culpabilisation. En effet, la conclusion de cette BD tient dans notre acceptation positive de ces choix et leur intégration dans un quotidien apaisé.

Les illustrations proposées par Christophe Blain servent le propos, par une modestie graphique qui n’empêche pas son talent de s’exprimer. Grâce à lui, les échanges graphiques entre les deux auteurs gardent une forme de légèreté qui rend la lecture moins aride, même dans les passages plus complexes. Ainsi, il glisse ça et là des petites madeleines en décalage avec le sérieux du propos, comme, par exemple, la présence furtive de Satanas et Diabolo, héros des dessins animés de notre enfance.