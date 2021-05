"Le Général Dumas" de Claude Ribbe : un éclairage documenté sur un amoureux de la liberté, victime de sa rivalité avec Bonaparte

- Cet essai est aussi bien écrit qu'intéressant ; il parcourt toutes les facettes de la vie du père d'Alexandre Dumas.

- Sa naissance en Haïti et sa jeunesse brillante à Paris, sa rencontre et son amour manifestement partagé pour sa femme, la dureté de la vie militaire, son amitié et sa fidélité à ses compagnons d'armes (Espagne, Carrière de Beaumont, Piston - qui deviendront Généraux d'Empire et sans doute les inspirateurs des Trois Mousquetaires), ses audaces et son courage, son humanité, en font, à n'en pas douter, un personnage digne des romans d'Alexandre Dumas !!

- Cet essai rétablit cette vérité, comme il documente l'hostilité que lui manifesta Bonaparte puis l'Empereur - qui ne se donna pas la peine de le faire libérer de 2 ans de captivité à Malte, de lui payer sa solde de Général, de lui attribuer la Légion d'Honneur.

- Ces deux années de captivité font l'objet d'une annexe, écrite de la main du Général, pour témoigner du traitement indigne dont il fut victime en détention, et qui seront cause de son décès autant que son chagrin pour les injustices et les trahisons des idéaux républicain dont il fut témoin.

- Cet essai est enfin alimenté d'archives retrouvées et prêtées par des collectionneurs, et des archives du musée Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts où vécut (entre deux campagnes) et mourut le Général Alexandre Dumas - et où naquit Alexandre, le romancier.