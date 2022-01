"Le dernier livre" de François Durpaire et Brice Bingono : une véritable déclaration d'amour

Le dernier livre, c’est une déclaration d’amour ! A la satisfaction gourmande des heures de lecture sans fin ; au pouvoir sans égal de la chose écrite si justement décrit par Montesquieu : « Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé » ; au plaisir ineffable de la déambulation sans but dans les rayonnages des librairies et des bibliothèques ; à la sensualité de l’écriture et de la rencontre de la plume et du papier ; à la joie canaille des heures de lecture volées au sommeil grâce à une couverture remontée et une lampe de poche dérobée ; à l’épanouissement simple et puissant lié à la découverte du savoir.

Le dernier livre, c’est le plaisir de retrouver au détour d’une planche ou d’une bulle des ouvrages dont le plaisir de la lecture nous revient instantanément à l’esprit et une invitation à se plonger au plus vite dans des œuvres découvertes au fil de ses pages : Song of Myself, Walt Whitman ; Lolita, Vladimir Nabokov ; Beloved, Toni Morrison ; Brave New World, Aldous Huxley ; Les raisins de la colère, John Steinbeck …

Le dernier livre, c’est aussi un émouvant voyage à travers l’histoire de l’écriture et un plaidoyer pour son importance dans la vie des civilisations, de la tablette de Gilgamesh à l’invention du cinéma, en passant par les tatouages thaïlandais du Sak Yant, l’invention de l’imprimerie par Gutenberg ou la bibliothèque de Tombouctou.