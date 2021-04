"Le colibri" de Sandro Veronesi : un portrait émouvant et plein d’humanité.

Le colibri est ce petit oiseau qui met toute son énergie à rester immobile. Mais ici le colibri est Marco Carrera, dont Sandro Veronesi nous raconte l’histoire : comment il fit face à tous les événements qui auraient pu, qui auraient dû, chambouler sa vie. Alors que le monde autour de lui se fissure et finit par exploser, il reste stoïque, certain de faire le bon choix. Heureusement, on ne peut pas éternellement passer à côté de toute sa vie.