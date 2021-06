"La Putain respectueuse" de Jean-Paul Sartre : une Putain très respectable

• L’efficacité d’un texte sobre et dynamique qui évite les pièges du didactisme et du moralisme, tout en laissant toute leur place aux thèmes sartriens : le choix, la liberté, mais aussi l’ambivalence presque puritaine du rapport américain à l’érotisme.

• Une mise en scène vivante et rythmée qui, à sa façon, réactualise le texte en laissant plus de place à l’innocent injustement poursuivi, cet homme noir qui, courbé, passe et repasse derrière un astucieux rideau de fond de scène en fils rouges

• Le décor réaliste et crédible, saturé de rouge comme pour suggérer la touffeur du Sud et, au-delà, l’ambiguïté et la dissymétrie qui caractérisent les rapports entre les humains.

• L’enthousiasme sensible des acteurs de la compagnie Strapathella, tous très bons, non seulement à jouer cette pièce intense mais aussi à fouler à nouveau les tréteaux d’un théâtre plein de spectateurs.