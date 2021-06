"La Princesse au petit moi" : et toujours ce Vice-consul extravagant, enquêteur hors pair...

Ce n’est pas un hasard si les derniers romans de Jean-Christophe Rufin mettant en scène l’inénarrable Aurel Timescu ont fait l’objet d’une chronique sur Culture-Tops et ont connu un sérieux succès en librairie. Bien sûr, quelques puristes des Belles Lettres ont marqué leur perplexité. Comment un écrivain talentueux, romancier reconnu et célébré, essayiste brillant, ayant, à l’instar des plus grandes figures de la littérature de notre pays, embrassé la carrière diplomatique et de surcroît membre de l’Académie française peut-il se perdre à nous narrer les aventures extravagantes de ce personnage, sorti tout droit de la Roumanie de Ceausescu, pianiste de bastringue, devenu par la grâce d’un bref mariage calamiteux, vice-consul de France.

Eh bien ces puristes ont tort. On ne peut que se réjouir de l’insolence discrète de ce fonctionnaire du Quai d’Orsay dont le seul objectif est de se faire oublier, de ne rien faire, de boire du vin blanc, du Tokay de préférence et de jouer du piano. Mais Aurel possède aussi un don hors du commun. Au lieu de délivrer des visas, il mène des enquêtes mettant en œuvre des méthodes très personnelles, s’appuyant sur des réseaux improbables. On l’a vu de Bamako à Maputo ou à Bakou, confondre les criminels, démasquer les escrocs. Dans La Princesse au Petit Moi, l’action ne débute pas dans un pays exotique. Aurel a été rappelé à Paris en attente d’une nouvelle affectation. Un rêve pour lui, il peut passer le temps aux terrasses de Montparnasse. Mais ce moment béni prend rapidement fin. Une émissaire envoyée par le souverain d’une de ces principautés oubliées de l’histoire perdue au cœur des Alpes, souhaite lui confier une mission confidentielle de la plus haute importance. Voici Aurel accueilli par le Prince consort de la principauté de Starkenbach. S’il fait appel à Aurel, c’est que son épouse la princesse régnante a disparu. Il doit rapidement la retrouver, le sort de la monarchie est en jeu !

Dans un premier temps, dans l’immensité du palais, notre héros se sent perdu. Mais après avoir fait venir dans la vaste suite qu’il occupe, un magnifique piano et quelques caisses de Tokay, il va retrouver la piste de la princesse Hilda, avec l’appui de Shayna sa secrétaire, une réfugiée syrienne au physique puissant, au parler « très infinitif » et qui saura aider Aurel dans sa démarche. Le titre du roman par sa référence au moi, donne la clé de l’histoire qui ressort de la psychologie.

Mais pour notre vice-consul, la vie dans la principauté n’a qu’un temps et sa mission à peine conclue, la DRH du Quai lui annonce sa nouvelle affectation dans l’endroit le plus éloigné du monde civilisé.

Le roman noir constitue désormais un champ de plus en plus étendu, Jean-Christophe Rufin donne ses lettres de noblesse « au polar joyeux ». Un genre si précieux en ces temps tristes et mornes.