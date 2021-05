"La passante du sans-souci" de Jacques Rouffio : dernière apparition de Romy Schneider à l’écran. Malgré une réalisation un peu trop terne, un grand succès public…

- NAPOLÉON, LA DESTINÉE ET LA MORT de Mathieu SCHWARTZ – DOCUMENTAIRE FICTION.

Encore un documentaire sur Napoléon ? Bicentenaire obligeant, oui, encore! Mais celui-là a un angle totalement inédit puisqu’il nous fait découvrir la relation que le vainqueur d’Austerlitz entretint avec la mort. Une mort qu’il frôla à six reprises, avant de la mettre en scène à Sainte- Hélène. Entre ces six fois (la première fut en 1795 lorsque, miné par la sensation d’avoir tout raté, le futur empereur eut la tentation de se suicider), on va assister à l’ascension qui mena le petit Corse jusqu’au rang de légende, porté par son talent, son ambition et… cette chance insolente qui lui fit échapper six fois à la camarde. Les historiens présents dans ce documentaire s’accordent tous pour dire que le vaillant Général dont une des phrases favorites était : « Le boulet qui me fauchera n’est pas encore fondu », aura constamment défié la mort.

Dans ce passionnant documentaire dont le texte est lu par Denis Podalydes, le héros n’apparait que sous la forme d’un personnage de dessin animé, mais les historiens qui interviennent sont, eux, bien présents et parlent face caméra. Quand s’inscrit le mot fin, on en sait beaucoup plus sur la complexe psychologie de celui qui repose aujourd’hui aux Invalides.

Recommandation : Excellent

Sortie DVD – Arte editions

Pas de bonus vidéo.

– La BAULE-LES-PINS de Diane KURYS - Avec Nathalie BAYE, Richard BERRY, ZABOU, Jean-Pierre BACRI, Vincent LINDON…

Juillet 1958. Comme chaque année, Frédérique (13 ans) et Sophie (8 ans) partent en vacances à la Baule avec leur gouvernante, mais pour la première fois, sans leurs parents, Léna et Michel, qui sont sur le point de se séparer. Quelque temps plus tard, Léna vient les rejoindre, pour les voir, mais aussi pour retrouver son amant Jean-Claude, qui va lui proposer d’embarquer avec lui pour l’Amérique. Mais Michel ,aussi, va arriver. Une belle pagaille va s’en suivre dans une grande confusion des sentiments.

Quelle jolie chronique sur l’enfance, ses bêtises, ses fous-rire, ses cachotteries, ses serments « à la vie, à la mort » et ses tourments ! Quelle chronique charmante aussi sur les vacances au bord de la mer, ses bains, ses jeux, ses amitiés, ses devoirs, ses émois et ses petites transgressions. Et comme en plus Diane Kurys situe son film à la fin des années 50, on est pris en même temps d’une jolie nostalgie. Et puis, quelle pléiade d’acteurs! Ils sont tous formidables, évoquant à merveille cette époque qui paraît un brin surannée. Un DVD qui tombe à pic en ces temps à la fois confinés et mouvementés. Avec, en plus, dans la distribution, la surprise d’un Jean-Pierre Bacri à la tendresse bougonnante de laquelle il est impossible de ne pas craquer.

Recommandation : Excellent

Sortie Combo Blu-ray + DVD – Editions ESC.

Bonus vidéo : Blu-ray : entretiens avec Diane Kurys ( 2004 et 2021) ; entretien avec Nathalie Baye (2021) ; 15 ans après, les retrouvailles avec les enfants ; bande-annonce.

DVD : Entretien avec Diane Kurys ( 2021) ; Entretien avec Nathalie Baye (2021) ; bande-annonce.

– La DEROBADE de Daniel DUVAL – Avec Miou-Miou, Maria SCHNEIDER, Niels ARESTRUP…

Marie,19 ans, s’ennuie ferme dans sa vie de banlieusarde sans avenir. Un jour, dans un café, elle croise le regard de Gérard, un beau brun frimeur et volubile. Elle s’enflamme. Aveuglée par l’amour, elle décide de quitter ses parents et de plaquer son métier de vendeuse pour aller vivre avec celui qu’elle considère désormais comme l’homme de sa vie. Elle va vite déchanter: sans le soupçonner un seul instant, elle est entrée dans l’univers, dur, dégradant et sordide, de la prostitution. Du bordel chic à la maison d’abattage, elle va en connaître tous les « décors »…

Inspiré du best-seller autobiographique de Jeanne Cordelier (un million d’exemplaires vendus), La Dérobade est une plongée sans concession dans l’univers de la prostitution, ce qui lui donne, par moments, la « vérité » d’un documentaire. Daniel Duval (qui est aussi le réalisateur) est plus que parfait dans le rôle du mac à belle gueule, odieux, impulsif et violent. Dans celui de Marie, Miou-Miou, tour à tour fragile, soumise, paumée, mais aussi énergique et déterminée est époustouflante de naturel. En 1980, ce rôle avait d’ailleurs valu à la comédienne le César de la Meilleure actrice. Dans un personnage de prostituée elle aussi, la pulpeuse Maria Schneider n’est pas mal non plus ! Un film à voir ou à revoir, pour sa portée sociologique et surtout, pour la performance de Miou-Miou .

Recommandation: Excellent

Sortie vidéo DVD, Blu-ray – Tamasa Diffusion.

Bonus vidéo : A bonne distance par Fabienne Vette et Bernard Payen (45’) ; bandes-annonces La Dérobade et L’Ombre des châteaux.