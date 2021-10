"La Noce" de Bertolt Brecht : tout est bien qui finit mal...

• Munich1919. Nous sommes à la noce, et c’est la fête chez ce groupe de petits bourgeois (de l’époque) allemands au lendemain de la déroute de 1918, quasiment à la naissance de la République de Weimar. Nous assistons au banquet offert par les jeunes mariés à la famille et à quelques intimes.

• Dehors, le sentiment d’une défaite cruelle et injuste domine, l’inflation et le chômage de masse sapent les fondements de la société. Mais ce soir, on est là pour s’amuser ! D’entrée de jeu, une table (imposante) est dressée, présidée par « le père » de la mariée, blessé de guerre dans son uniforme rutilant, racontant des souvenirs incohérents que personne n’écoute… et on boit, on boit beaucoup en attendant la mère du marié, acariâtre et un brin jalouse, qui apporte le plat de fête, le ca-bi-llaud ! Dès lors, tout tourne alors autour du poisson : « Et il est comment mon cabillaud ? » éructe la mère.

• On se régale en effet… et dans tous les sens du terme : les convives sont pittoresques, il y a de la musique (un orchestre de jazz, s’il vous plait !) ; on dansera aussi, plus tard. On rit beaucoup, on boit encore plus. Ici, un jeune couple chahute, là, une jeune femme minaude, le copain du marié, extraordinaire danseur fait le clown. L’ambiance est au top. On complimente les nouveaux époux sur le mobilier, la déco, entièrement fabriqués de la main du marié : ça a l’air solide, c’est de bonne facture ; on applaudit, on chante et on danse.

• Puis, inexorablement le ton monte, les reproches fusent, les esprits s’échauffent, la jalousie et de mauvais sentiments s’immiscent insensiblement et bientôt, patatras ! Une première chaise explose, puis une autre, le canapé s’effondre, la table (qui n’avait que trois pieds) s’écroule , et tout à l’avenant jusqu’à l’armoire, orgueil du mari, apprenti artisan, qui s’étale lamentablement en cinq panneaux. La belle harmonie s’est envolée, les bons sentiments avec. La mariée est désespérée, le mari humilié... adieu les invités, la farce est jouée. Mais peut être la nuit de noces les sauvera-t-elle du naufrage ?