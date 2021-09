"La ligne rose" de Odile Blanchet, Bérénice Boccara et Sana Puis : naissance et aléas d'un nouveau concept, le téléphone rose

• Il s'agit encore là d'une fable sociale et féministe. Ces jeunes femmes représentent les spectres de leur époque : l'une craint de rester vieille fille, la deuxième refuse obstinément le mariage arrangé par ses parents, et la dernière est un électron libre qui loge du côté de la rue Saint-Denis. Comme l’écrivait Victor Margueritte dans La Garçonne, ce sont « des femmes qui veulent vivre leur vie », qui revendiquent leurs choix et entendent décider elles-mêmes de leur avenir. Leurs envies et leurs convictions sont exprimées avec beaucoup de drôlerie.

• Les dialogues sont enlevés, sans temps morts, et pleins d'humour. Ces opératrices sont pleines de ressources, avec une multitude d'idées savoureuses et loufoques. Ainsi, l'une d'entre elles note sur un petit carnet bleu tous ses clients des PTT susceptibles de représenter un bon parti et d'offrir de jolis petits cadeaux : prévoyante, non ?

• Leur volonté de ne jamais se laisser abattre à la première anicroche, et surtout de ne laisser aucun homme intervenir dans leurs affaires les porte inlassablement.

• La mise en scène est astucieuse. Ces décors qui se déplient et se replient donne beaucoup de souplesse aux changements de situation.