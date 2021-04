"La Guerre du feu" de Jean-Jacques Annaud : l’aventure préhistorique… l’insensé pari, gagné, d’un cinéaste savant, optimiste, méticuleux…

– Les BAS-FONDS de JEAN RENOIR – Avec JEAN GABIN, SUZY PRIM, LOUIS JOUVET, JANY HOLT…

Un baron ruiné par le jeu (Louis Jouvet) surprend chez lui un cambrioleur, Pépel (Jean Gabin) avec lequel il sympathise immédiatement. Pépel loge dans le bouge sordide d’un infâme receleur, Kostileff, dont l’épouse est devenue sa maîtresse (Suzy Prim). Pour avoir la paix avec la police, Kostileff a promis au commissaire du quartier la main de sa jeune et jolie belle sœur, Natacha (Jany Holt). Mais cette dernière, qui aime Pépel, refuse cette manigance.

Un jour, à l’invitation de Pépel, le baron ruiné débarque dans le bouge qui sert aussi d’asile à divers pauvres bougres. L’atmosphère est électrique. Au cours d’une dispute qui l’oppose d’abord à Pépel, puis à tous ses “ locataires", l’infect Kostileff est tué. Pour couvrir Pépel, chaque participant du pugilat s’accuse. Pépel profite du chambardement pour s’enfuir sur les routes refaire sa vie avec Natacha, dans un dernier plan qui évoque la séquence finale des Temps modernes de Chaplin.

Pour oser transposer dans la France de 1936, celle du Front populaire, l’une des pièces russes les plus mythiques du début du XXème siècle (elle date de 1902)… Il fallait avoir du cran et du talent. Jean Renoir, qui ne manquait ni de l’un ni de l’autre et qui avait, en plus, une conscience politique aiguë - il était sympathisant du parti communiste - s'y risqua. Et cela donna ce drame naturaliste, dans lequel on perçoit à chaque plan l’humanisme du cinéaste. S’il est par moments « bancal » (certaines scènes semblent sur-exploitées au détriment d’autres qu’on aurait souhaité voir plus développées), Les Bas-fonds est quand même un bijou de cinéma. Sa photo est sublime, et ses dialogues, co-signés par Charles Spaak, souvent aux confins du tragi-comique, d’une justesse jubilatoire. Quant au casting, il est plus que parfait. Dans son rôle de baron, Louis Jouvet est magistral, d’élégance, de loufoquerie et d’autodérision. Dans celui du cambrioleur, Jean Gabin lui oppose son aisance et son naturel. Peut-être parce que Renoir l’avait tourné entre deux de ses films les plus populaires (Partie de Campagne et La Grande illusion), les Bas-fonds est souvent le grand oublié pour les rediffusions des films du cinéaste. Sa ressortie en DVD, Blu-ray, dans une version très bien restaurée (La Gaumont a fait un travail admirable) vient combler cette injustice.

Recommandation : Excellent

Sortie DVD, Blu-ray – Gaumont éditions.

Bonus vidéo : L’idéal ouvrier, documentaire inédit avec les interventions de Patrick Glatre, auteur de Jean Gabin, la traversée d’un siècle, et de Pascal Mérigeau, spécialiste de Jean Renoir.

– EN ATTENDANT LE CARNAVAL de MARCELO GOMES – DOCUMENTAIRE.

Chaque année, plus de 20 millions de jeans sont produits dans la petite ville brésilienne de Toritama. Les habitants de ce bourg devenu aujourd’hui un « microcosme du capitalisme impitoyable » travaillent sans arrêt, fiers de leur activité qui leur offre liberté et (très relative) aisance économique. Arrimés à leurs machines à coudre, ces forçats ne s’arrêtent jamais, sauf pendant le Carnaval. Pour ces huit jours de fête, ils dépensent sans compter l’argent accumulé pendant le reste de l’année, allant même jusqu’à vendre, leurs biens les plus précieux (machines à laver, télés et même, machines à coudre). Cela avec un seul objectif : aller chercher sur les plages alentour, un bonheur éphémère et illusoire…

Revenu un jour sur les terres de son enfance, le cinéaste brésilien Marcelo Gomez (Il était une fois Veronica, Joaquim) a été saisi par la transformation radicale de Toritama qui, encore essentiellement agricole dans les années 80, ressemble aujourd’hui à un gigantesque atelier de couture où se sont engouffrés tous les travers, excès, aberrations et leurres de la société de consommation. Interloqué par l’ampleur et la rapidité du changement de cette ville, le réalisateur a décidé d’y planter ses caméras. Cela donne ce formidable documentaire, qui offre une belle et émouvante réflexion sur l’évolution de nos sociétés. On est pantois devant le dynamisme qui porte les habitants de Toritama, la gaîté joyeuse qui les habite malgré la charge écrasante de leur travail, et aussi, leur foi inébranlable dans ce dieu, nouveau pour eux, qu’ils appellent « l’or bleu », bleu, évidemment, comme la couleur des jeans. Ne pas oublier d’écouter l’interview du réalisateur qui accompagne la sortie en DVD de son documentaire. Elle est édifiante.

Recommandation : Excellent

Sortie DVD – JHR Films.

Bonus vidéo : Scènes coupées ; interview de Marcelo Gomes.

– L’UNION SACRÉE d’ALEXANDRE ARCADY – Avec RICHARD BERRY, PATRICK BRUEL, BRUNO CREMER, CLAUDE BRASSEUR…

Simon Atlan (Patrick Bruel) est l’un des meilleurs éléments de la Brigade des Stups. Karim Hamida (Richard Berry) est un discret militaire de la D.G.S.E. Tous les deux ont des racines algériennes, mais Simon est juif et Karim, arabe. Normalement, ils n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais le hasard d’une mission les réunit et ils sont obligés de travailler ensemble. Entre eux, c’est tendu. Lorsqu’on vous donne pour mission de démanteler un réseau terroriste islamique, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et lâcher du lest…

Pour son sixième film, le réalisateur du Coup de Sirocco a eu l’idée de traiter de l’intégrisme religieux et de l’opposition juif-arabe à travers un polar, qui, s’il était une comédie, pourrait relever du « buddy movie ».

Côté scénario, ça fonctionne bien. Avec ce qu’il faut de retournements pour tenir le spectateur en haleine jusqu’au bout, l’histoire se tient et est bien menée. Le point faible du film, ce sont ses dialogues . Certaines répliques sont lourdaudes ou redondantes, et le sur-jeu de Patrick Bruel, devenu depuis le grand et subtil comédien que l’on sait, n’arrange pas les choses. Cela dit, plus de 30 ans après sa sortie (1989), et malgré ses défauts, le propos de L’Union sacrée est toujours d’actualité. La ressortie de ce polar en DVD et Blu-ray va réjouir les fans du cinéaste. Ceux de Jean-Jacques Goldman - qui est l’auteur de sa très efficace bande-son - aussi.

Recommandation : Bon

Sortie DVD, Blu-ray – ESC Editions.

Bonus vidéo : Entretien avec Alexandre Arcady, entretien avec Patrick Bruel, entretien avec Richard Berry.