"La grande déraison" de Douglas Murray : la tyrannie des minorités revendicatrices, un tableau saisissant

Contrairement aux intellectuels français qui manient idées générales et concepts, Murray, en bon journaliste anglo-saxon, illustre abondamment son propos d’exemples multiples et pertinents. Le paysage ainsi construit est préoccupant : irrationalité, intolérance, défi à l’anthropologie déboucheraient sur la guerre des sexes ou des races.

Murray s’interroge aussi sur les raisons qui poussent ces minorités à réclamer toujours davantage alors que la société a fait droit à leur demande d’égalité de traitement, voire même leur a conféré toute une série de privilèges (discrimination positive). C’est que, observe-t-il, ces groupes réclament une sorte de revanche sur les mâles blancs dominants qui les aurait exploités jusqu’à maintenant, selon une optique idéologique transposée du marxisme, les “racisés“, les minorités remplaçant le prolétariat dans le rôle du dominé-exploité.

Les exemples fournis illustrent également les limites et les incohérences de ce système de pensée revendicatif. Murray montre bien que chaque groupe manque d’homogénéité doctrinale et recèle des contradictions internes majeures ; aussi “l’intersectionnalité“, les recoupements entre les revendications des différentes minorités, est-elle une source supplémentaire de conflits potentiels.

Evidemment les réseaux sociaux ajoutent à l’intolérance manifestée, notamment dans les universités, et conduisent à une censure et à une auto-censure de plus en plus prégnantes, aucun intervenant n’osant, ne serait-ce que des propos de bon sens qui pourraient choquer tel membre d’une minorité.

Enfin Murray stigmatise la complicité objective d’une partie de la société avec l’idéologie ambiante : le chapitre consacré aux “trans“ montre combien le corps médical britannique est ouvert aux modifications physiques nécessitées par des changements de sexe, même pour des enfants de 10 à 12 ans, sans préjudice des graves séquelles physiques et psychologiques pouvant résulter de ces opérations.

La lecture de l’ouvrage est facile et attrayante.