"La définition du bonheur" de Catherine Cusset : la définition du bonheur ? Un bon roman

Deux femmes, deux vies, deux destins que tout sépare, mais que tant de choses réunissent.

Clarisse s’émancipe très tôt et part vivre sa vie en Asie, au gré des saisons, des rencontres et de l’humeur du moment.

Eve construit dans la durée une relation forte avec son mari et s’investit dans son quotidien.

Et puis il y a les enfants, les petits-enfants, la famille quoi ! Serait-ce la définition du bonheur ?

Deux superbes portraits de femme aux destinées entrelacées, des années 80 à nos jours et une réflexion sur l’amour et le désir, l’émancipation et la liberté, la maturité et le vieillissement, le couple et l’isolement ...