"L'éternel fiancé" de Agnès Desarthe : une magnifique analyse de cette vie qui passe

Lors d’un concert de Noël, Etienne, un petit garçon de 4 ans, déclare à une petite fille qu’il l’aime (« parce que tu as les yeux ronds »). Elle lui rétorque « je ne t’aime pas parce que tu as les cheveux de travers ».

La belle histoire s’arrête là en quelque sorte ! La narratrice, dont on ne connaîtra jamais le nom et qui est la petite fille du concert de Noël, nous entraîne dans le cours de sa vie ; cette vie d'adolescents et des premières amours. Au rythme de la musique classique, ce sera l’histoire des rendez-vous manqués entre l’héroïne et Etienne. Ils se retrouvent un jour sur le banc du collège… Il ne se souvient pas d’elle ! Notre narratrice, marquée par le départ de sa mère du foyer familial, se construit une vie avec un mari aimant, deux enfants, une profession. Mais à l’occasion d’autres rencontres fortuites avec Etienne, elle se rend compte de la vie qui est passée depuis la déclaration du concert de Noël et ce constat l’incite à se remettre en question. Le livre est une succession des états d’âme de l’héroïne.