- TENDRE ET SAIGNANT de CHRISTOPHER THOMPSON - Avec GÉRALDINE PAILHAS, ARNAUD DUCRET…

A la mort de son père, Charly Fleury, rédactrice en chef d’un magazine de mode (Géraldine Pailhas), hérite de la boucherie familiale. Elle veut la fermer. C’est sans compter sur l’entêtement de son meilleur employé, Martial Toussaint (Arnaud Ducret), un artisan dont le charme, le charisme, la sincérité et aussi sa passion du métier vont la faire changer d’avis…

Des films qui s’ancrent dans le monde de la boucherie, on n‘en a connu qu' un seul récemment ), Barbaque, mais des comédies romantiques qui se déroulent dans le cadre de ce même monde, il n’en existait pas. C’est qu’il faut un sacré culot pour imaginer une histoire d’amour sensible et tendre dans un milieu réputé pour être traditionnellement rude et masculin. Du culot, et aussi, du talent, si l’on veut qu’ensuite, l’histoire tienne debout ! Ces deux atouts, Christopher Thompson (Bus Palladium) les possèdent, indéniablement. Fort de son expérience de scénariste — il a co-écrit Le Code a changé, Fauteuils d’orchestre et la Bûche, les plus gros succès de sa mère, Danièle Thompson —, il a tricoté, de sa plume précise et délicate, une histoire d’amour entre deux personnes qui n’avaient pratiquement aucune chance, ni de se rencontrer, ni, encore moins, de s’aimer. Cela, en parvenant à faire partager et comprendre la passion que l’une et l’autre éprouvent pour leurs métiers respectifs, la boucherie et la mode ( au passage, on en apprend de belles sur le fonctionnement de cette industrie du paraître !)

Petit bijou de comédie, Tendre et saignant est la plus jolie surprise cinématographique française de ce début d’année. On le regarde avec d’autant plus de gourmandise qu’il est porté par un duo d’acteursirrésistibles, Géraldine Pailhas et Arnaud Ducret. En chef cuisinier, Stéphane De Groodt n’est pas mal non plus ! Craquant.

Recommandation : 4 coeurs

- LES LEÇONS PERSANES de VADIM PERELMAN — Avec NAHUEL PEREZ BISCAYART, LARS EIDINGER, JONAS NAY…

1942. Pour échapper à la mort par fusillade, Gilles, un jeune déporté belge affirme à ses geôliers allemands qu’il y a eu erreur sur sa personne, qu’il n’est pas juif, mais persan. Ce mensonge va le sauver momentanément, car l’un des chefs du camp souhaite, justement, apprendre le farsi pour rejoindre, après la guerre, son frère parti vivre à Téhéran. Au risque de se faire prendre, Gilles, qui ne connait pas un mot de cette langue, va devoir, chaque nuit, fabriquer le vocabulaire d’un farsi imaginaire pour l’enseigner, le lendemain à un capitaine nazi qui l’abattrait sans état d’âme s’il découvrait la supercherie. Mais la relation particulière qui va se créer entre ce haut-gradé SS et son prisonnier va finir par éveiller des jalousies et des soupçons…

Peu importe que ce nouveau film sur l’histoire de la Shoah soit inspiré, ou non d’une histoire vraie, peu importe aussi le classicisme de sa forme, ce qui compte, c’est la solidité de son assise historique, l’émotion qui s’en dégage, et la tension qu’engendre son scénario.

La force dénonciatrice qui s’en dégage vient aussi de l’interprétation des deux acteurs principaux. Dans le personnage de Gilles, Nahuel Pérez Biscayart (120 battements par minutes, Au-Revoir là-haut) est impressionnant de fragilité et de désespoir. Lars Eidinger (Maryline, High Life, Dumbo) incarne avec une remarquable subtilité un dignitaire nazi tour à tour terrifiant et bienveillant. Signé du réalisateur ukraino-américain Vadim Perelman (La vie devant ses yeux), ce drame de 2h07 d’une belle densité, avait eu les honneurs d’une projection à la Berlinale de 2020

Recommandation : 4 coeurs

- THE CHEFde PHILIP BARANTINI — Avec STEPHEN GRAHAM, VINETTE ROBINSON, JASON FLEMYNG…

Un soir de « Magic Friday » (en Angleterre, le vendredi avant Noël), à Londres, la soirée la plus fêtée de l’année. Dans un restaurant gastronomique, côté cuisine, le personnel est en ébullition. On est à quelques minutes du coup de feu et les problèmes s’accumulent autour du chef étoilé Andy Jones (le magnétique Stephen Graham) et de sa brigade. Parallèlement, dans l’exact même temps, en salle, la clientèle piaffe, s’impatiente, exige. On sent qu’en une seconde, tout peut basculer et dégénérer.

Parce qu’il voulait faire comprendre le stress monstrueux qu’encaissent les équipes des restaurants étoilés, Philip Barantini s’est lancé le défi de mettre en scène les employés de la cuisine d’un grand restaurant un soir de grosse fréquentation, en se concentrant sur la figure d’un Chef en proie à des addictions (alcool et cocaïne). Pour se mettre lui-même sous pression et rendre la tension plus palpable, le cinéaste a voulu réaliser un film immersif, en un seul plan séquence. Le pari est réussi. S’inspirant de Birdman, The chef est un film social qui dégage une incroyable force dramatique. Techniquement, il est époustouflant et côté interprétation, incroyable. Intéressant comme un documentaire, palpitant comme un thriller c’est du cinéma vérité sans chiqué. Une performance !

Recommandation : 4 coeurs

-LOS LOBOS de SAMUEL KISHI LEOPO — AVEC MARTH LERAN REYES, MAXIMILIANO NAJAR MARQUEZ…

Max, 8 ans et son petit frère Léo, 5 ans quittent le Mexique pour les Etats-Unis avec leur mère, à la recherche d’une vie meilleure. En attendant que cette dernière rentre le soir de son travail, les deux petits garçons, cloîtrés dans leur nouvel appartement, apprennent à passer le temps en observant leur nouveau quartier par la fenêtre et surtout, en apprenant l’anglais sur des cassettes. La condition imposée par leur mère s’ils veulent réaliser leur rêve : aller un jour à Disneyland…

Pour son deuxième long métrage, le réalisateur Samuel Kishi Leopo s’est inspiré de sa propre histoire d’enfant transplanté par sa mère de son Mexique natal à Santa California aux Etats Unis. Ce qu’il y a de formidablement touchant dans son film c’est qu’en faisant appel à ses souvenirs les plus intimes et aussi à ceux d’une partie de sa famille partie s’installer, elle-aussi, aux Etats-Unis, il a réussi à raconter l’immigration à hauteur d’enfant, sans tomber dans la sensiblerie. Sincère, d’une narration poignante mais sans misérabilisme, Los Lobos suscite empathie, émotion et tendresse.Une vraie réussite !

Recommandation : 4 coeurs

- LYNX deLAURENT GESTIN- DOCUMENTAIRE.

Au coeur du massif jurassien, un appel étrange troue le silence de la forêt à la fin de l’hiver. Se faufilant parmi les hêtres et les sapins, un lynx boréal appelle sa femelle. Bientôt appairé, ce nouveau couple de félins d’une espèce parmi les plus menacés d’Europe, donnera bientôt des chatons et les élèvera, sous le regard d’autres habitants de la forêt, dont des chamois, des aigles, des renards, des pèlerins et des hermines…

Comment ne pas être captivé par ce film animalier qui nous fait découvrir le rôle essentiel que l’un des plus discrets prédateurs (parce que l’un des plus pourchassés) joue dans nos forêts. En plus, ses images sont magnifiques et son commentaire, écrit à la première personne par son réalisateur, est passionnant. Car on en apprend beaucoup sur la façon de vivre de ce félin, le plus grand d’Europe, sur son rôle aussi. Saviez-vous que depuis sa réinsertion dans les forêts françaises, il contribue de façon importante à leur retour vers l’équilibre? Pédagogique et captivant .

Recommandation : 3 coeurs