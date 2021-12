"Hors de moi" de Claire Marin est à découvrir au Théâtre Les Déchargeurs à Paris.

• La dramaturgie proposée ne nous permet pas de rencontrer pleinement le sujet dans toute son intensité. Le rôle qu’on nous propose en tant que spectateur nous enferme dans une passivité qui, à mon sens, ne souligne pas assez notre incapacité à regarder la différence autrement qu’avec commisération.

• On déplore aussi un certain excès de l’écriture, qui veut absolument tout nous dire – ce qui est certes compréhensible et ô combien louable – mais qui nous noie parfois dans un déluge de mots, là où l’on attendrait plutôt une certaine concision et une violence émotionnelle dans le cri salutaire qui nous est lancé.

• Cependant, à quelque chose malheur est bon, cela donne envie de lire le livre duquel ce spectacle est l’adaptation.