"Histoire navale de la Seconde guerre mondiale" de Craig L. Symonds : voir la Seconde guerre mondiale sur l’eau et sous l’eau… Une première parfaitement réussie

Winston Churchill a toujours dit et écrit que la guerre avait été « gagnée en mer et non sur terre », et il a raison. Le regard global et transversal qu’offre le travail de Craig L. Symonds nous en donne la preuve absolue.

Le 1er Septembre 1939, l’invasion de la Pologne par le Reich allemand déclenche la guerre en Europe. Mais, en fait, jusqu’en mai 1940, le conflit peut paraître mineur et circonscrit. Sauf en mer où les hostilités ont déjà envahi les flots.

Après avoir brossé le tableau de l’ambiance politique, diplomatique et militaire des différents protagonistes, ainsi que l’état de leurs Marines respectives depuis la Conférence de Londres de 1930, l’auteur «embarque» le lecteur dans ce qui fut et reste le plus sidérant cataclysme humain de tous les temps. Si le conflit fut horrible et terrifiant sur terre par son amplitude et sa barbarie, il le fut bien plus en mer, par son caractère sans échappatoire, sa violence instantanée et son implacable évolution.

La première partie est strictement européenne, et nous plonge dans les « invisibles » affrontements en mer du début des hostilités. En fait, il y a deux unités maritimes : celle de surface et celle sous-marine, la première étant réduite à l’impuissance si elle ne bénéficie pas d’une « couverture » aérienne. On est tout de suite dans l’action : Le 15 octobre 39, sûr de son invincibilité, le U-boat 47 commandé par Gunther Prien viole l’enceinte protégée de la Royal Navy à Scapa flow( nord de l’Ecosse), et torpille les unités en relâche. C’est un triomphe. La réplique britannique -malgré des pertes importantes- ne se fait pas attendre, avec les odyssées malheureuses du Graf Spee, du Deutschland, la poursuite du gigantesque cuirassé Bismarck, coulé finalement en Manche le 27 Mai 41 (chap.7 page 189 et s.). L’affaire de Norvège puis la chute de la France étendent et compliquent un conflit que les Britanniques affrontent seuls pendant plus d’un an, avec en sous-main l’aide matérielle nord-américaine.

La deuxième partie (p.221 à 357) explique « Pourquoi Pearl Harbour ?», l’attaque prévisible, tant du côté japonais qu’américain. Tous les protagonistes, leurs caractères, les unités dont on dispose, sont là : En décembre 1941, le conflit change de dimension : L’océan Pacifique devient le théâtre d’un conflit acharné, terrifiant, qui durera 4 ans. La réplique américaine s’organise à partir de la bataille de Midway du 3 au 5 Juin 1942 décrite heure par heure, et même minute par minute, puisque le torpillage décisif eut lieu entre 10h22 et 10h28 contre trois des six porte-avions nippons anéantissant de cette manière tout espoir de victoire. A partir de là, les Américains surent qu’ils vaincront. La bataille pour la maîtrise de Guadalcanal dure plus de 6 mois, subdivisée en plusieurs épisodes maritimes d’une violence inouïe. Puis la remontée des « échelons » des îles Salomon prend plus d’une année. Pendant tout ce temps les améliorations techniques, technologiques et matérielles furent légions, ainsi que la capacité de leur production. US Navy prit l’aspect d’une Invincible Armada que l’Empire japonais ne put contenir.

Les troisième et quatrième parties décrivent « le tournant décisif » du début 1943, avec le rôle grandissant de l’US Army, la reconquête de la Méditerranée après le débarquement en Afrique du Nord, les conflits assez sordides entre les autorités, le calvaire de l'île de Malte, la conquête de la Sicile, la tragédie italienne et l’anéantissement de la Regia Marina, la guerre menée sur deux océans, l’Atlantique et le Pacifique. Les parallèles sont fascinants : les reconquêtes des îlots pacifiques se produisent au moment de la reddition de Stalingrad et de la bataille de Koursk sur le front russe ; Iwo Jima, tellement cruelle, se situe en même temps que la bataille des Ardennes.