"Histoire de l'Autriche" de Hélène de Lauzun : le panorama historique, riche et bien construit, d’un grand pays méconnu

1. Une approche large et chronologique de l’histoire de l’Autriche, qui fourmille d'anecdotes, de citations et de réflexions sur l’identité autrichienne. On apprend par exemple les origines suisses des Habsbourg, les tensions internes de l’Empire, ou encore les conséquences négatives des victoires militaires, dans ce livre à la fois clair et instructif, qui s’attache à analyser les événements en profondeur.

2. La construction du livre en quatre parties est très bien pensée, mettant l’accent sur l’histoire contemporaine et la définition de l’identité du pays. La troisième partie, “ce qui reste de l’Autriche”, qui couvre la période de 1918 à 1938, est absolument passionnante parce qu’elle commence par l’anéantissement du pays et relate la difficulté à recréer une “unité nationale”. C’est l’histoire de la destruction et de la survie d’une nation, de la reconstruction de son identité.

3. L’écriture de ce texte est de grande qualité, toujours précise et juste. Les phrases bien construites et sobres ne sont jamais indigentes et donnent au lecteur le grand plaisir de voyager dans une narration vive et bien menée. Malgré la longueur du texte, ses pages se tournent avec avidité.