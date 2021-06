"Henry Kissinger, l'Européen" de Jérémie Gallon : l’indispensable biographie de l’un des plus influents diplomates du XXe siècle

Sous forme d’un abécédaire d’une lecture fort agréable, Jérémie Gallon brosse le portrait contrasté de l’un des plus grands, sinon le plus grand, des diplomates du XXe siècle.

De son amitié intellectuelle pour Raymond Aron à son admiration pour de Gaulle et Zhou Enlai, en passant par sa passion pour le football (dont il réussit l’implantation culturelle aux Etats-Unis en obtenant la signature de Pelé au Cosmos de New York) et son penchant pour le glamour (au point de devenir un très improbable sex-symbol), se compose au fil des pages, par petites touches alertes, le destin de ce jeune réfugié juif allemand, dont une grande partie de la famille périt dans les camps d’extermination, qui débarqua dans le port de New York un soir de l’été 1938, à l’âge de 15 ans, fut naturalisé lors de son incorporation dans l’armée américaine en 1943, retourna en Europe pour libérer l’Allemagne du nazisme, devint professeur à Harvard avant d’être nommé, à l’âge de 50 ans, chef de la diplomatie américaine sous les mandats des présidents Nixon et Ford (1969-1977). À sa manière, passant ainsi de l’état de réfugié apatride à celui de secrétaire d’État, Kissinger incarne le rêve américain.

Digne successeur de Metternich, Talleyrand et Bismarck, passé maître dans l’art de la ruse et de l’intrigue (« parfois, dit-il, l’art de la diplomatie consiste à rendre obscur ce qui est clair »), rejetant tout à la fois l’isolationnisme et l’interventionnisme, ce mondain (« le pouvoir et la célébrité se renforcent mutuellement », dit-il) qui use de l’humour pour séduire et convaincre, construit en seulement huit années un nouveau système international où s’affirme la domination des États-Unis tout en écartant les périls de la guerre froide. Jusqu’à son arrivée aux affaires, les Américains « se faisaient les hérauts du camp du bien face au camp du mal, qui était, à leurs yeux, incarné par les régimes communistes non démocratiques. Sous l’influence de Kissinger, cette logique binaire fut remplacée par une logique d’équilibre des puissances qui suppose la prise en compte de facteurs autres que la seule morale. »

Ses plus grands succès ? Le rapprochement sino-américain concrétisé par la visite de Nixon à Pékin, la politique de détente qui aboutit notamment à la limitation de l’arme nucléaire entre l’URSS et les Etats-Unis, les accords de Paris sur le Vietnam (pour lesquels il reçoit le prix Nobel de la paix) et les négociations mettant fin à la guerre du Kippour.

Ce livre est également l’occasion pour Jérémie Gallon de dépeindre toute une galerie de personnages ayant entretenu des relations étroites avec Kissinger, ceux qui l’ont guidé ou influencé (William Elliot, Fritz Kraemer, Lee Kuan Yew, le maître de Singapour, l’homme qui écrit : « si tu ne connais pas l’histoire, tu penses à court terme. Si tu connais l’histoire, tu penses à moyen et long terme »), ceux qui lui ont mis le pied à l’étrier (Nelson Rockefeller et surtout Richard Nixon dont l’antisémitisme n’était pas de nature à fluidifier des rapports faits d’amour et de haine, empreints de méfiance partagée et baignant dans une atmosphère de paranoïa), ceux enfin qui furent ses partenaires pour résoudre tel ou tel conflit, au premier rang desquels Sadate avec lequel il jette les fondations d’une politique arabe qui préfigure la visite historique du Raïs à Jérusalem en 1977, et les accords de Camp David qui aboutiront au traité de paix entre Israël et l’Egypte en 1979.