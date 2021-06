"Grand Silence" : un silence assourdissant

L’alliance de l’imagination du scénario et de la qualité du graphisme rend cette BD magnifique. Les auteurs procèdent par métaphores graphiques, en créant des analogies qui se répètent tout au long du récit. Lorsqu’ils subissent une maltraitance, les enfants perdent leurs têtes et doivent la remettre en place (un exemple graphique dans l’image d’illustration de cette chronique). Quand ils parlent, on ne les entend pas et les phylactères restent vident. Quand, enfin, la parole se libère, on voit des personnages se teinter de rouge, les coupables, de bleu, les victimes, ou de violet, (mélange du bleu et du rouge), les anciennes victimes devenues coupables à leur tour.

Ce procédé assez génial évite ce qui aurait pu être un graphisme insoutenable, mais pour autant ne perd rien en force émotionnelle ou en pouvoir de dénonciation. Tout le monde y passe : l’homme politique apparemment respectable et qui crée sa propre impunité, les parents sourds aux douleurs de leurs enfants, les autorités qui préfèrent se boucher les oreilles, le pouvoir gouvernemental impuissant à trouver des solutions, les victimes mal soignées qui deviennent des coupables…

Le graphisme de Sandrine Revel est à la hauteur de ce défi. Ce procédé métaphorique aurait pu être ridicule… Il n’en est rien ! Son trait est une merveille d’équilibre entre un style enfantin, comme il sied aux contes, et des images fortes où dominent les expressions des personnages (surtout des enfants) qui marquent le lecteur. Si les décors sont très beaux et très épurés, il faut terminer cette revue de points forts par l’utilisation de la couleur dans cette BD. Sandrine Revel réalise un formidable travail de coloristepour donner à ce récit, en plus de toutes les qualités déjà évoquées, une force poétique étrange et onirique.