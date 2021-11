"Goldorak" : le retour du terrible géant des temps nouveaux

3 juillet 1978, Récré A2, deuxième chaîne de la télévision française, diffusion du premier épisode de Goldorak, robot emblématique crée par le génial Go Nagai. Octobre 2021, Goldorak renaît grâce au talent et à la magie des cinq auteurs : Dorison, Bajram, Cossu, Sentenac et Guillo. Vouloir faire revivre un mythe tel que Goldorak en restant fidèle à l’esprit de son créateur est un premier défi dont l’ambition doit être saluée. Donner une suite de papier à la série TV d’origine tout en lui offrant une nouvelle dimension en est un deuxième, tout aussi fou et ambitieux. Devant le résultat, on ne peut que tirer un énorme coup de chapeau aux auteurs.

Graphiquement et scénaristiquement, Goldorak s’inscrit dans une filiation assumée avec l’œuvre d’origine. Et pourtant, c’est semblable et différent. Graphiquement, la BD reprend tous les codes de la série TV tout en les modernisant grâce à un plus grand dynamisme et une précision accrue dans les détails. Le soin apporté aux couleurs renforce magnifiquement l’intensité du trait des auteurs.

Scénaristiquement, on retrouve également les thèmes chers à la série d’origine mais traités avec encore plus de profondeur : défense de la mère patrie, droit à la légitime défense, fraternité et dignité des combattants, recherche d’une terre d’accueil pour les déracinés et les exilés, réconciliation entre les adversaires d’aujourd’hui et ennemis d’hier, construction de la paix une fois la lutte terminée. Leur intemporalité nous frappe toujours autant et résonne particulièrement dans le monde d’aujourd’hui.

Enfin, le travail sur les personnages est remarquable. Ils sont tous là : Actarus, Vénusia, Alcor, Phénicia, le Professeur Procyon, Rigel, Mizar, Banta… mais dans une version d’eux-mêmes plus mûre, moins héroïque, plus complexe - bref, plus humaine. Ils ont vieilli, affronté des épreuves, testé leurs limites. Ainsi les réflexions très nietzschéennes qui rongent Actarus : « Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas le devenir lui-même. » Le rôle donné à Rigel est particulièrement intéressant. Ce personnage parfois caricatural de la série prend une épaisseur nouvelle grâce aux révélations qu’il fait sur son rôle dans l’armée japonaise pendant la guerre du Pacifique. Portant le thème de comment gagner la paix, son intervention auprès d’Actarus constitue un moment pivotal de l’intrigue de l’ouvrage tout en renvoyant vers le joli Joyeux Noël de Christian Carion, sorti en 2005 avec notamment Guillaume Canet et Diane Kruger.