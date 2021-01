"Gladys, duchesse de Marlborough" : Au XX° siècle, le destin tumultueux d'une belle américaine qui voulait être duchesse

Gladys Deacon (1881-1977), une richissime beauté américaine, mène, dès l'enfance avec ses parents, une vie fastueuse aux Etats-Unis, en France, en Grande Bretagne, en Suisse et en Italie. Mais les drames familiaux assombrissent ses jeunes années : maladies, mère infidèle et père assassin de l'amant de sa femme. Fascinée dès l'adolescence par le mariage de Consuelo Vanderbilt -une autre riche héritière américaine- avec le duc de Marlborough, elle se met à rêver, elle aussi, à un destin princier. Et elle se promet d'épouser, un jour, le duc de Marlborough bien qu’elle ne le connaisse pas encore. En attendant qu'il soit libre, elle fait ses études, vit entre Paris, Florence et Londres, s'entoure d'écrivains, d'artistes et d'aristocrates qui succombent tous à son charme, son intelligence et ses superbes yeux bleus.

Sujette à des périodes dépressives, elle s'étourdit, papillonne de capitale en capitale et repousse les demandes en mariage des plus grands noms de l'aristocratie européenne. Elle se lie d'amitié avec Rodin, Proust (qu'elle inspire pour sa Miss Foster d'A la recherche du temps perdu), Anatole France, Claude Monet, Degas, Renoir et Henry James. Elle sert de modèle à, entre autres, Sargent, Epstein et Boldini.

En 1921, le duc de Marlborough divorce. Et Gladys, maîtresse du duc depuis quelques années, l'épouse quelques mois plus tard, après environ trente ans d'attente. Elle devient la reine des soirées du palais de Blenheim des Marlborough, s'adonne au jardinage et à l'élevage d'épagneuls pour oublier ses fausses couches et, finalement, son fiasco conjugal. En décembre 1932, le duc quitte Blenheim et s'installe à Londres. Une terrible bataille financière s'ensuit jusqu'à la mort du duc en 1934. Gladys, dont la fortune personnelle s'est évanouie après le krach boursier de 1929, reçoit une maigre pension de son mari. Priée de quitter Blenheim en 1933, elle s'efface du monde pendant plus de quarante ans.

D'abord installée dans une petite maison du village de Chacombe où elle vit en recluse jusqu'en 1962, elle est internée dans un hôpital psychiatrique puis dans un asile jusqu'à son décès en 1977. C'est là que l'historien anglais Hugo Vickers, intrigué par la disparition de la si célèbre Gladys, la retrouve et réussit, à force de patience, à lui faire raconter sa vie.