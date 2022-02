"Gamelin : La tragédie de l'ambition" : un ouvrage historique passionnant

D’abord il y a le portrait psychologique du personnage. Officier d’Etat Major, proche collaborateur de Joffre en 1914, convaincu de sa supériorité intellectuelle, Gamelin est avant tout un politique dont la carrière progresse au rythme de ses connivences, notamment avec le parti radical (Sarraut, Daladier…). Aussi est-il plus adepte du compromis que de la prise de décision. A cela s’ajoute une doctrine militaire obsolète, celle de 1914, qu’il ne remet jamais en question. Et puis l’âge, l’arrondissement du corps, l’enraidissement du cerveau, l’aboulie qui en résulte…

L’interaction du politique et du militaire est finement analysée par notre auteur. Pour devenir patron de l’armée, et pour se maintenir au sommet de la hiérarchie militaire, Gamelin a besoin du soutien des politiques. Considéré comme un officier républicain dans un monde qui, encore, se méfie de l’armée, il doit multiplier les marques d’allégeance, pratiquer l’autocensure, voire prendre des libertés avec la vérité. Dès lors la boussole est faussée : ni lui, ni le gouvernement n’ont une juste perception de la réalité. Plus grave, en mai 1940, alors que son incompétence éclate, Daladier le soutiendra jusqu’à l’absurde, car son avenir politique en dépend.Quant à Reynaud dont la majorité parlementaire est très frêle, il ne peut se passer du soutien du parti radical et donc contredire Daladier. S’accrochant l’un à l’autre, le ministre et le général entraînent la France dans le naufrage.

Enfin le tableau que brosse Schiavon de l’impéritie du gouvernement et de l’administration est cruel : une organisation paralysante, une logistique déliquescente, une floraison de normes kafkaïenne –déjà !- et surtout une absence de bon sens à tous les étages. Un tel contexte est évidemment de nature à sublimer les erreurs stratégiques du haut commandement.