"Furies" de Julie Ruocco : deux destins unis contre le crépuscule des libertés en Syrie, une fiction belle et forte

- "Mais aujourd'hui, il n'y avait plus de rêve. Il se couchait dans le silence de l'appartement, le cœur gonflé d'absence. Les nuits étaient de plus en plus longues. Elles le seraient toujours, pensait-il. C'est ce qui arrive quand le ciel est vide et que l'enfer déborde. Les hommes n'étaient plus l'échelle de leur propre malheur et lui-même avait perdu le compte des morts à force de les enterrer". (p. 42)

- […] "l'empire de la démence se mesurait à la disparition des femmes. Menacées si elles sortaient, insultées si elles osaient seulement se montrer depuis leur balcon. Elles pouvaient être emmenées, juste parce qu'elles étaient dans la rue, parce que leur voile n'était pas assez noir, les gants pas assez mats. On ne les revoyait jamais." (p.67)

- "-Ne t'inquiète pas, je te l'ai déjà dit. Nos camarades seront plus patients que les bourreaux et plus rapides que leurs lames. Parce que notre courage n'est pas celui des vainqueurs, il est celui des renaissances.

"Rokan lui avait posé la main sur l'épaule et la serrait plus qu'elle ne l'aurait voulu. L'étreinte ne dura que quelques secondes, mais cette fois ci, Bérénice put lui rendre son regard. Elle avait enfin compris. " (p. 265)