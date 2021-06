"Fatma, ou l'ombre de Fatma" de Özgür Önurme et Özer Feyzioglu : Fatma ou le passe-muraille... Thriller jubilatoire et explosif à Istanbul

Fatma, femme trentenaire, vit seule depuis l’incarcération de son mari et la mort accidentelle de son jeune fils autiste. Sa vie se passe à faire des ménages (on l’appelle la « nettoyeuse ») dans un centre commercial de la ville et chez des particuliers au rang desquels se trouve un écrivain. Vie banale, terne, teintée de sombre comme le sont ses vêtements et son allure, jusqu’au jour où elle part à la recherche de son mari, sorti de prison. C’est cette quête qui est à l’origine du grand chamboulement et fait passer Fatma de l’ombre à la lumière ; le spectateur va être happé par l’enchaînement des situations tout comme d’ailleurs le personnage principal qui va assister, effaré, au basculement de sa propre vie ; imaginez une voiture qui sort de sa route et fait une embardée !