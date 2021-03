"Eugène de Beauharnais" de Michel Kerautret : il aurait pu (dû ?) succéder à l’Empereur… Le beau portrait d’un homme aux multiples talents et qualités

A 14 ans, en 1795, Eugène de Beauharnais rencontre le général Bonaparte qui courtise sa mère Joséphine. Son enfance a été troublée par la mésentente de ses parents, deux êtres d’exception, Joséphine Tasher, l’élégante créole, et Alexandre, député de la Convention, aristocrate progressiste, général de l’armée révolutionnaire, fidèle à ses idées qui le mènent à la guillotine.

C’est en sollicitant la restitution du sabre de ce père que la rencontre avec Bonaparte a lieu et que le charme agit. Le Consul pressent chez le jeune homme les qualités morales qui feront sa célébrité : l’honneur chevaleresque, la fidélité et le courage. Marié à Joséphine, Napoléon lui confirmera son affection en l’adoptant et en le faisant l’égal de sa turbulente famille. Il accède aussi à son désir de carrière militaire et favorise son ascension rapide veillant cependant à sa formation sur le terrain aux campagnes de Malte, d’Italie et d’Egypte.

Devenu Roi d’Italie, Napoléon lui confie en 1805 la vice-royauté qu’il exercera pendant quinze ans ; lourde charge d’exécutant, administrateur et diplomate, rythmée par les courriers quotidiens du père, le plus souvent insatisfait de la réalisation des ordres transmis. Son mariage, en 1806, imposé par l’empereur, avec Auguste, fille du Roi de Bavière, est cependant un événement heureux, comme sa nomination à la tête de la quatrième Armée, qui va participer activement à la campagne de Russie en 1812. Son héroïsme à Borodino ou à La Bérézina, le sauvetage de Ney et le remplacement de Murat le couvrent de gloire.

Devenu général en chef, il gère avec un grand sens tactique la périlleuse retraite des restes de la Grande Armée jusqu’à la jonction avec Napoléon. Revenu en Italie il se hâte, lentement, dans la conscription de nouvelles troupes demandées par l’Empereur, ce qui lui sera reproché .Malgré la sollicitation des alliés sa fidélité à Napoléon est sans faille. Il ne participe pas aux Cent Jours et essaie, en coulisses, de défendre sa propre cause au Congrès de Vienne. Le Tsar Alexandre et son beau -père Maximilien agissent en sa faveur. Nommé Prince d’un petit territoire allemand, il incarne le rentier mondain richissime, généreux, gestionnaire et bâtisseur.

Paré de titres et d’honneurs, il se soucie, avec son épouse, de la grandeur de leur descendance éprouvée par de nombreux deuils .Il mourra d’apoplexie à 42 ans étant passé de la cachexie à l’obésité et de l’hyperactivité à l’apathie. Il aura survécu 3 ans à l’Empereur.