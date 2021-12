"Esthètes japonais" de Minh Tran Huy, Nicolas Gaudemet, René de Ceccatty, Philippe Forest et Marie Céhère est publié aux éditions Plon.

Minh Tran Huy est romancière. Française d'origine vietnamienne, elle a publié 7 romans et a reçu de nombreux prix. Nicolas Gaudemet a chroniqué pour Culture-Tops le roman Les inconsolés de Minh Tran Huy https://www.culture-tops.fr/critique-evenement/romans/les-inconsoles

Elle raconte Haruki Murakami. Écrivain, journaliste et traducteur, c'est l'un des auteurs japonais les plus lus au monde. Étrangeté, fantastique et science-fiction sont des singularités de ses inspirations, par ailleurs nombreuses. Son œuvre est très importante et maintes fois récompensée.

Nicolas Gaudemet est à la fois un homme engagé dans la vie culturelle (par des responsabilités managériales chez Orange, à la Fnac, aujourd'hui chez Plon et un poste de directeur de Cabinet du Secrétaire d'Etat au Numérique) et un écrivain. Son premier roman La Fin des idoles, prix Jules Renard 2019 du premier roman. Il est aussi chroniqueur pour Culture-Tops.

Il raconte Yukio Mishima. Partagé entre culture occidentale et culture Japonaise, entre tradition et modernité, il a écrit (notamment) une quarantaine de romans, dont Confession d'un masque (1949) qui a fait de lui un des écrivains japonais les plus connus en Europe.

Nicolas Gaudemet a chroniqué un inédit de Mishima, Vie à Vendre, et une des deux biographies de référence sur l'auteur, écrite par John Nathan qui fut aussi un de ses traducteurs.

René de Ceccatty est écrivain, de romans, d'essais et d'adaptations pour le théâtre. Directeur littéraire, il est aussi traducteur du Japonais et de l'Italien. Il a reçu de nombreux prix pour ses romans et traductions.

Il raconte Kenzaburô Ôé, initialement spécialiste de la littérature française, et dont l'œuvre, influencée par la culture occidentale, est marquée par le handicap de son fils, à laquelle il veut donner une voix. Son attachement à son pays cohabite avec un nihilisme comme forme de rejet des évolutions du monde moderne. Prix Nobel de littérature en 1994, il a utilisé sa notoriété pour dénoncer le militarisme, la puissance et l'énergie nucléaire.

Philippe Forest est professeur de littérature et écrivain. Corédacteur de La Nouvelle Revue française des éditions Gallimard, son œuvre est marquée par la disparition de sa fille, qu'il évoque dans L'Enfant éternel, Prix Femina du premier roman en 1997. Il a écrit 9 romans et de nombreux essais sur la littérature, dont un sur Kenzaburô Ôé.

Il raconte Yuko Tsushima. Écrivaine japonaise, elle reste marquée par la mort de sa mère et de son jeune frère. Dans Vous, rêves nombreux, toi, la lumière (1991), qui est considérée comme son œuvre majeure, elle évoque la souffrance de cette perte et donne une couleur autobiographique à son travail d'écrivain. Une quinzaine de ses œuvres ont été traduites en français.

Marie Céhère est critique littéraire et écrivain. Elle participe à la rédaction de revues et sites d'information et a écrit trois récits, dont un sur Brigitte Bardot.

Son roman Les petits poissons a fait l'objet d'une chronique sur Culture-Tops

Elle raconte Yasunari Kawabata. Premier écrivain Japonais à recevoir cette consécration, il est élu Prix Nobel de littérature en 1991 ; on le décrit comme un écrivain majeur du XXème siècle. Auteur de critiques littéraires, puis de nouvelles et de romans, ses récits courts sont une des marques de son identité littéraire, comme son attachement à décrire les sentiments humains. Publiés entre 1916 et 1964, Les récits de la paume de la main (comme allusion à la brièveté de ces textes) sont parmi les plus connus.

