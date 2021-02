"En thérapie" de Olivier Nakache et Eric Toledano : dans les méandres de la psyché

Depuis sa sortie, la série ne cesse d’attirer, d’abord sur Arte.TV puis sur Arte; cela répondrait-il à une demande sociétale concernant l’humain et ses mystères dans ses entrailles les plus profondes ? Toujours est-il que le phénomène En thérapie est universel. Créé par Hagai Levi en 2005 en Israël sous le titre de BeTipul (« en thérapie » en hébreu) le concept n’a pas fini de résonner, car plusieurs versions ont essaimé le monde dont les USA ( In treatment rediffusé en ce moment sur OCS), l’Amérique du Sud, le Japon… En thérapie en est la 17ème version !

Cette série française, écrite par David Elkaïm et Vincent Poymiro, fut réalisée par Olivier Nakache et Eric Tolédano. Co-créée par ces derniers ainsi que par Yaël Fogiel et Laetitia Gonzales, après la signature de 7 épisodes, la « bande » s’agrandit avec d’autres cinéastes impliqués dans l’aventure : Pierre Salvadori, Nicolas Pariser et Mathieu Vadepied.