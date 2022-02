"Empire Falls Building" : une combinaison de thématiques d'une extrême richesse

Au travers de l’histoire d’un jeune architecte naïf – dont le nom est un clin d’œil à l’un des plus grands poètes américains, Walt Whitman – Empire Falls Building combine des thématiques d’une extrême richesse et diversité : comment l’ambition créatrice et artistique se confond avec les mythes prométhéens et démiurgiques ; comment le processus créatif peut s’inspirer de l’œuvre des maîtres, la respecter tout en la transcendant ; quels ressorts d’ambition poussent un exilé sans moyen à conquérir un pays grâce aux opportunités du monde des affaires ; dans quelle mesure l’inspiration peut conduire un homme à accepter d’être humilié et de rogner sur sa liberté ; quels liens profonds d’attention, de sensibilité et de pudeur permettent à un couple de durer par-delà tous les aléas de la vie… ?

Empire Falls Building foisonne également de superbes trouvailles d’ordre quasi mystique : arbre des origines sur lequel repose tout le bâtiment, forêt intérieur factice en forme de paradis originel, immeuble sous-terrain symétrique de l’aérien pour y loger les plus démunis, musée intime où Kosmo Vassilian stocke les témoignages de son parcours…

Les personnages de Empire Falls Building sont tous fascinants. Pleins de faiblesses, défauts, lâchetés et renoncements, ils sont aussi épris de beauté, de grandeur et de spiritualité. Les relations qui les unissent sont toutes en ambiguïtés et en non-dits d’une grande finesse. Le triangle Kosmo-Selma-Edward, qui peut se muer en binôme(s) d’une grande plasticité, est à ce titre emblématique.

Et que dire du dessin de Tommy Redolfi ? Combinant lignes dures et grande douceur, il fait de l’Empire Falls Building un monde en soi, comme flottant, déconnecté de l’environnement qui l’entoure. La palette dominée par les tons sombres et neutres crée un sentiment d’oppression et de désespérance latente.