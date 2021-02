"Durer, éléments pour la transformation du système productif" de Pierre Caye : sur le développement durable, des questions de fond, des analyses précises, des références juridiques et philosophiques indispensables

1. La lecture de ce texte, long et fourni, est avant tout un plaisir car son auteur a le mérite de se poser des questions “pour de bon”, avec une précision et une sincérité qui font les grands livres philosophiques. Rien n’est laissé au hasard ou à l’approximation, aucun raccourci n’est permis, aucune analyse ne semble être économisée ou expédiée. Par exemple, et dès les premières pages, l’auteur définit très clairement sa problématique et les enjeux du développement durable. Il ne s’agit pas, en l’occurrence, de le confondre avec l’écologie. Si l’écologie “propose une approche globale du vivant” (et non pas “une approche analytique” comme le ferait la biologie), le développement durable, lui, “réfléchit sur les conditions de la production soumises à la contrainte de ces problèmes écologiques”. C’est pourquoi “le développement durable est donc une question d’économistes et de juristes plus encore que de biologistes, de géologues, de climatologues ou d’océanographes”. Chaque notion, que nous avons parfois tendance à mélanger ou à assimiler l’une à l’autre, est ici décryptée, définie, afin de clarifier notre façon de l’appréhender.

2. Les références philosophiques, juridiques, littéraires ou religieuses utilisées par l’auteur sont extrêmement riches et surprenantes. Emmanuel Kant, Karl Marx, Roland Barthes ou encore l'abbé Bremond viennent éclairer le texte de réflexions fouillées. On redécouvre par exemple Maurice Hauriou, juriste fondateur de “l’école de la Puissance Publique”, comme un théoricien de l’institution en tant qu’ “entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social”. De quoi nuancer fortement la perception parfois caricaturale d’un auteur rigoriste et autoritaire que l’on peut avoir de lui. D’autres livres contemporains viennent enrichir l’analyse, tels que “Bullshit Jobs” de David Graeber qui met en exergue les métiers créés de toutes pièces pour satisfaire un besoin consumériste et instantané, sont également cités à bon escient pour satisfaire la curiosité du lecteur, donnant à voir une peinture saisissante de l’évolution du monde actuel.

3. Les citations précises et les notes fournies permettent au lecteur d’être renvoyé à d’autres textes et de s’intéresser au fond de la pensée des auteurs cités. On pourra notamment s’intéresser à l’ouvrage de Philippe Yolka, “La Propriété publique”, à des arrêts du Conseil d’Etat publiés au recueil Lebon, ou encore au livre d’Yves Barel, “La société du vide”, sur la notion de patrimoine liée à l’impératif de transmission.

4. Les connaissances panoramiques de l’auteur, notamment en termes de théories du droit, les citations des textes législatifs et des jurisprudences permettent au propos du livre de s’ancrer dans la réalité du droit positif. De quoi illustrer très concrètement “le primat de l’usage sur la propriété”, ou encore “la souveraineté du propriétaire" impliquée par les dispositions du Code civil. Et ces dispositions juridiques sont toujours reliées à des concepts philosophiques, comme ceux développés dans les “Fondements de la métaphysique des mœurs" de Kant, par exemple. Ce raisonnement a donc l’avantage de donner des éléments de réflexions et d’en montrer les applications ressenties par le justiciable. De quoi convaincre tout juriste de la nécessité d’étudier la philosophie, et vice-versa.