"Dorothy" de Zabou Bretiman : Un bel hommage

Zabou Breitman est toujours aussi rayonnante, juste drôle et émouvante. Elle rend ainsi un hommage fabuleux à Dorothy Parker, en s’appuyant notamment sur ses œuvres. Elle l’a fait revivre avec brio, et réussit également à incarner ses interlocuteurs par un jeu habile. Zabou Breitman parvient aussi à nous plonger dans l’atmosphère dans l’époque de la prohibition et des speak easy, tout en ponctuant son récit d’anecdotes enrichissantes et amusantes. Enfin, si cela est déjà beaucoup, ce n’est pas tout! Elle s’occupe aussi avec fluidité et humour des lumières, de la musique, ou encore des changements de décors ou de costumes!