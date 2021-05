"Dans les yeux de Jade" de Patrice Lelorain : bonheurs et inquiétudes des amoureux de chats et considérations sur l’air du temps...

« Le plus petit des félins est une œuvre d’art » disait Léonard de Vinci. Patrice Lelorain en fait la convaincante démonstration en traçant finement le portrait de Jade, princesse siamoise. À en croire le Livre Officiel des Origines Félines, cette jeune aristocrate est la fille d’Icare des Petites Canailles et d’Hélène-Mélanie des Lutins Câlins; la petite-fille, côté paternel, de Magic Thaï Goblin’s Carlo et de Fleur de Bambou musical, et, côté maternel, d’Eddy de la Vallée de l’ Aube et d’Etoile de l’Aurore Australe; et, n’en jetez plus, la cour est pleine, l’arrière-petite-fille des célébrissimes Bon Sayid Van Thaïkiki et Soraya Tusita Silken Ninja !

Avec un pedigree pareil, rien d’étonnant à voir le narrateur débourser 800 € pour l’offrir à sa compagne comme cadeau d’anniversaire. Mais très vite, foin des convenances et de l’étiquette, Jade oublie ses particules pour devenir, dans l’intimité de sa famille adoptive dont elle bouleverse la vie, Jadou, Fifille, voire même Pépète, un surnom qui « chante comme un klaxon italien ».