Pour mieux appréhender cet ouvrage, je me suis replongée dans la lecture du Petit Prince et force est de constater que les ressorts du nouveau conte découlent systématiquement de celui de Saint-Ex :

“Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la mÍme direction”.

“On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux”.

“Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé”.

Ces grands principes moraux sont réutilisés dans le conte de Michel Bussi.

La fin de la vie de Saint-Ex imaginée par l'auteur me laisse perplexe. Peut-être n'ai-je pas envie de voir détricoté ce en quoi je croyais dans mon enfance et ces explications à tout prix me laissent désorientée.

Mais ce récit poétique se lit aisément, avec beaucoup de sympathie, l'auteur fait preuve d'une imagination phénoménale, et après tout, où est la vérité ?